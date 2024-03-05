У Києві горить "Екопарк Осокорки": що відомо на цей момент (фото, відео)

У Києві горить "Екопарк Осокорки".

Про це повідомили співробітники екопарку у Facebook.

Що кажуть в Екопарку

"Друзі, у нас біда! На ділянці що межує із скандальною забудовою StolitsaGroup - хтось здійснив підпал! Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищується все живе, щоб потім було легше розширювати забудову", – йдеться у повідомленні.

Що кажуть у ДСНС Києва

"Горить біля озера Тягле в Дарницькому районі. Поки пожежні не можуть підступитися до місця, де бушує полум’я, бо проїзд туди ускладнений. За попередньою інформацією зайнялася суха трава", – повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

У Мережі вже пишуть про ймовірність загибелі живності, яка водилася у цій місцевості.

"Оазис Позняків" хотіли поховати у бетон і от тепер він горить

Про пожежу в екопарку повідомила також депутатка Київради Вікторія Пташник.

Пташник розповіла, як наприкінці минулого року депутати Києвради з "Європейської солідарності" не дозволили закласти виділення з бюджету Києва 50 млн грн на дорогу в тупік через "Екопарк Осокорки" (а по факту – дорогу до житлового комплексу, що хочуть побудувати прямо в зеленій зоні, порушивши всі екологічні норми та зруйнувавши унікальну флору та фауну).

Депутатка уточнила, що за виділення грошей на цю дорогу в нікуди виступали активно депутати від "Батьківщини".

Екопарк Осокорки / Фото: Вікторія Пташник

"І от минулого тижня транспортна комісія, на диво, зібралась і одноголосно прийняла рішення підтримати мою поправку, яка б прибрала ці 50 млн грн на фінансування тієї дороги. Дивно, але за цю поправку голосували навіть ті, хто активно ще не так давно відстоював цю дорогу. Я не повірила, звісно, що хтось одумався і дослухався до голосу розуму, місцевих активістів, киян та екологів. І чисто інтуїтивно (а моя інтуїція ніколи не спить) відчула, що щось в тому голосуванні не те… Тому на вихідних поїхала дивитись на потенційну дорогу, яку ще недавно так активно просували в Київраді, і була вражена уткнутись у величезну забудову, куди машинам проїзд перекритий, яка нависає над, мабуть, єдиним чистим озером Позняків. Місцеві стенди називають це місце "Оазис Позняків" (який, судячи з усього, має бути похований в бетон). І от тепер оазис горить…"Співпадіння"? Що скажете?", – зазначила вона.

Кого підозрюють

Також про пожежу повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова і назвала ймовірних підозрюваних.

"Горить Екопарк Осокорки. До аргументу "там нема природи, там все згоріло, хай краще будинки будуть" 3, 2, 1… Масштабний підпал на Осокорках, горять заказник "Осокорківські луки" і заказник "озеро Тягле". Громада підозрює в замовних діях забудовника "Сталіца груп", який гамагається знищити і забудувати 200га останньої зеленої зони на Осокорках. В Києві горять заказники, горять історичні будинки. Не горять тільки злочинні схемачі", – написала вона.

Семенова підкреслила, що буде "дуже нав'язливо слідкувати" за розслідуванням причин пожежі.

Як пише LB.ua, Екопарк забудовує "Столиця груп", але водночас має добудувати житло ошуканим інвесторам банку "Аркада". "Столицю груп" пов’язують зі спонсоркою "Батьківщини" Владою Молчановою.

Забудова в Екопарку Осокорки / Фото: Вікторія Пташник

Довідка: "Екопарк Осокорки" – це місце у Києві для активного відпочинку на природі. Тут є заплавні луки озера, молодий ліс. На Осокорках збережено унікальні дикі території. Це нетипово для міст. Найбільша цінність – водно-болотні угіддя. Крім озер, найбільшою цінністю "Екопарку Осокорки" є добре збережена екосистема лівобережної заплави Дніпра з унікальними для великого міста природними ландшафтами заплавних лук і багатим біорізноманіттям. Окрім того, місцевість має і стратегічне значення. Поруч сміттєспалювальний завод "Енергія", станція теплопостачання "Позняки", Бортницька станція аерації — Екопарк суттєво зменшує негативний вплив цих об’єктів на Дарницький район. І зараз його почали забудовувати: засипають протоки між озерами, установили шлагбаум. Землю на лівому березі віддали під висотки ще за часів головування Олександра Омельченка.

Під Києвом вирує масштабна пожежа

Раніше повідомлялось, що у Києві спалахнула масштабна пожежа. Кияни публікують кадри загорання на дуже великій площі – вогонь видно з балконів житлових будинків на Осокорках. Користувачі у Мережі пишуть, що мешканцям Дарницького району рекомендують закрити вікна.