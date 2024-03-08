На Волині учень "обчистив" свого вчителя: скільки валюти поцупив

Після скоєного школяр тікав від поліції полями, однак правоохоронців його спіймали.

У Рожищенській громаді на Волині учень однієї із сільських шкіл обікрав свого вчителя, викравши з його гаманця 6000 євро та 600 дол.

Про це повідомляє місцеве видання "Конкурент" із посиланням на самого вчителя та інформацію від правоохоронців.

Учень однієї зі шкіл Рожищенської громади проник до кабінету і, відкривши сумку вчителя, привласнив вміст його гаманця. Речниця Нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук поінформувала, що розмір матеріальної шкоди сягнув понад 6000 євро та 600 дол.

Слідчо-оперативна група поліції 1 березня прибула за викликом на місце інциденту, а саме до школи. Побачивши правоохоронців, учень втік від них полями. Однак поліцейські знайшли втікача.

Під час слідчо-оперативних дій з'ясувалося, що школяр причетний до низки подібних злочинів.

За словами директора школи, ситуація "перебуває під всебічним розслідуванням", і всі відповідні заходи будуть вжиті відповідно до чинного законодавства та шкільного статуту. Також будуть реалізовані необхідні виховні та правові заходи задля недопущення схожих інцидентів у майбутньому.

Розслідування триває.

До слова, у Києві чоловік просто з кабінету лікарні викрав 10 тис. грн, які медсестра зібрала дитині на операцію.

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