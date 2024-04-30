У вівторок, 30 квітня, у Харкові сталися вибухи під час повітряної тривоги. Російська армія завдає ударів по місту.

Про це повідомили Телеграм-канали та місцева влада.

"У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні", - наголосив мер Ігор Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що російські окупанти завдають ударів по Харкову.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 09:55. ПС ЗСУ попереджали про загроза застосування балістичного озброєння та КАБів у регіоні.