Як оздобити паску 2024 року: 12 небанальних та дуже крутих ідей

Оздоблення паски — дуже важливий крок у приготуванні великодньої випічки. Вже відійшов у минуле звичайний декор у вигляді літер "ХВ" (які означають "Христос Воскрес!"). Сьогодні прикрасити паску можна по-різному. Зберігайте ідеї.

Якщо ви хочете спробувати прикрасити свою великодню випічку чимось складнішим за звичайне посипання, варто спочатку потренуватися на маленьких пасочках.

В такому ділі важлива тверда рука. Також заплануйте для оздоблення побільше часу — такий процес не варто робити поспіхом. А ось щодо ідей, то ми маємо для вас кілька цікавих варіантів.

Як створити сучасний дизайн на пасці

Не варто вигадувати щось надто складне чи нереалістичне. Можете оздобити паску гілочками розмарину чи горіхами, викласти безе або їстівні квіти на глазур.

Сучасний декор паски / Фото: pinterest.com

Ідей досить багато, але дуже важливо, щоб вони гарно поєднувалися з великодньою тематикою. До речі, також можна придбати пряник у формі великодніх символів (зайчики, яєчка, циплята) і прикрасити паску ними.

Декор на паску: етнічні орнаменти

Етнічні мотиви мають дуже органічний вигляд на пасці. Ви можете використовувати флористичні орнаменти (маки, засушені квіти, ромашки) або розпис по білковій глазурі, який додає великодній випічці автентичності.

Етнічні орнаменти на пасках / Фото: pinterest.com

Звичайно, такий декор на паску вимагає певного художнього хисту та практики. Але ви завжди можете знайти їстівні квіти або просто "набити" руку, попрактикувавшись заздалегідь.

Як патріотично прикрасити паски

Останні роки дуже популярним декором для паски серед українців є такий, що несе у собі патріотичну тематику. Тут існує кілька варіантів, як можна обіграти цю тему.

Патріотичний декор на паску / Фото: pinterest.com

Наприклад, ви можете додати орнамент у жовто-блакитних відтінках або придбати патріотичну символіку. Якщо у вас зовсім немає часу на створення особливого декору, просто підв'яжіть паску стрічками і кольорах українського прапору.

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