Відомий український гурт емоційно переспівав хіт "Океану Ельзи" та просто довів до мурах

Популярний український гурт Ziferblat, який брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2024", підкорив емоційним кавером на хіт "Океану Ельзи".

Колектив переспів трек "Друг". Зокрема, Ziferblat зробив кавер на пісню "Океану Ельзи" в рамках проєкту співачки Тіни Кароль "Дім звукозапису" ("ДЗЗ"). Учасники колективу записали трек наживо з першого дубля під акомпанування академічного симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Володимира Шейка, до якого додатково долучилися 15 струнних музикантів.

Соліст гурту Ziferblat

Гурт Ziferblat неабияк вдячний Кароль за таку можливість. Колективу випала нагода зробити кавер на популярний хіт і поекспериментувати зі звучанням.

"Нашу роботу в проєкті "ДЗЗ" можна окреслити одним словом - можливості! Нам було надано у підпорядкування струнний ансамбль, дозволено експериментувати з піснею гурту, на творчості якого ми виросли. Це неймовірна радість, за яку ми вдячні Тіні та її команді", - говорять учасники гурту.

Гурт Ziferblat і Тіна Кароль

На проєкті Тіна Кароль разом з артистами не лише готує кавер обраної композиції, а й розкриває історію її створення. Зокрема, артистка поспілкувалася з лідером "Океану Ельзи" Святославом Вакарчуком, ексгітаристом Павлом Гудімовим, барабанником Денисом Глініним, колишнім бас-гітаристом Юрієм Хусточкою та гітаристом Денисом Дудком.

Зокрема, Вакарчук поділився історією створення композиції. Пісню артист готував доволі довго. У композиції, звичайно, є й особистий підтекст, однак співак зазначає, що композиція стала набагато ширшою, ніж його власні переживання.

Тіна Кароль і Святослав Вакарчук

"Я прочитав книгу "Хагакуре. Шлях самурая" й мене вразила історія, точніше правило, що справжній самурай ніколи не повинен показати нікому, що він кохає. На ситуацію сучасних стосунків - це класична історія, коли ти дружиш із дівчиною і тобі вона дуже подобається. Ти боїшся зізнатися в цьому і втратити її, навіть, як друга. У пісні, безумовно, є особистий підтекст, але вона стала ширшою, ніж моє особисте переживання. "Хочу тебе, хоч й на мить, але й нехай". Ця кінцева фраза, коли ти кажеш "хочу тебе", вона і є суть усієї пісні, коли ти врешті-решт сублімуєш усі свої прагнення, енергії, емоції, і ти кажеш "буде, що буде", - ділиться Вакарчук.

Нагадаємо, тим часом співачка Надя Дорофєєва представила спій перший повноформатний альбом. Артистка також випустила новий трек "Колискова 2022", яким просто довела до сліз.

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