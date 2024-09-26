США надали Україні 7,9 млрд доларів оборонної допомоги — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку США за черговий пакет оборонної допомоги.
Сполучені Штати надали Україні 7,9 млрд доларів оборонної допомоги.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за надання цієї значної оборонної допомоги та запровадження санкцій проти Росії", — написав Зеленський у своєму Telegram.
Ця допомога є важливою для забезпечення безпеки та ефективного захисту України на фронті. Зеленський наголосив, що кошти будуть використані "в найбільш ефективний і прозорий спосіб" для досягнення спільної мети — перемоги України, встановлення тривалого миру та забезпечення трансатлантичної безпеки.
Що входить до пакету допомоги від США
Серед наданої техніки — додаткова батарея системи ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля". Також виділено кошти для зміцнення оборонно-промислового сектору України, що посилить можливості країни в умовах тривалої війни.
Значна частина допомоги спрямована на підготовку українських військових. США продовжують навчати українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Крім того, було запроваджено нові санкції, які ще більше обмежують здатність Росії фінансувати свою агресію.
Зеленський відзначив важливість двопартійної підтримки у США та наголосив на близьких союзницьких відносинах між Україною і Сполученими Штатами.
"Ми завжди цінували потужну підтримку у справедливій боротьбі України за перемогу над російською агресією", — додав президент.
Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло про намір США надати Україні близько 8 млрд військової допомоги під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
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