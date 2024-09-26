США надали Україні 7,9 млрд доларів оборонної допомоги — Зеленський

Сполучені Штати надали Україні 7,9 млрд доларів оборонної допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за надання цієї значної оборонної допомоги та запровадження санкцій проти Росії", — написав Зеленський у своєму Telegram.

Ця допомога є важливою для забезпечення безпеки та ефективного захисту України на фронті. Зеленський наголосив, що кошти будуть використані "в найбільш ефективний і прозорий спосіб" для досягнення спільної мети — перемоги України, встановлення тривалого миру та забезпечення трансатлантичної безпеки.

Що входить до пакету допомоги від США

Серед наданої техніки — додаткова батарея системи ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля". Також виділено кошти для зміцнення оборонно-промислового сектору України, що посилить можливості країни в умовах тривалої війни.

Значна частина допомоги спрямована на підготовку українських військових. США продовжують навчати українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Крім того, було запроваджено нові санкції, які ще більше обмежують здатність Росії фінансувати свою агресію.

Зеленський відзначив важливість двопартійної підтримки у США та наголосив на близьких союзницьких відносинах між Україною і Сполученими Штатами.

"Ми завжди цінували потужну підтримку у справедливій боротьбі України за перемогу над російською агресією", — додав президент.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло про намір США надати Україні близько 8 млрд військової допомоги під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

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