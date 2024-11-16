Україна, крім "Нептуна" та балістики, має ще два види ракет: що відомо

В Україні протягом майже трьох років повномасштабної війни з РФ відбулася низка технологічних змін, як у приватному, так і у державному секторі, завдяки чому Україна зрештою є технологічно найсильнішою країною в Європі.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "Суспільному".

Серед усього, частина розмови стосувалася українського озброєння – Зеленський зокрема відзначив морські дрони, які знищили та пошкодили чимало кораблів Чорноморського флоту РФ, зауважив про потребу подальшого розвитку дронів та систем радіоелектронної боротьби, а також наголосив, що станом на сьогодні Україна має чотири типи ракет.

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"Ракетна програма. Ракети, які у нас з’явилися. Чотири види. Але зараз ідуть випробування", - так звучить повна цитата, що стосується саме ракетного озброєння ймовірно українського виробництва. І, звичайно, з огляду на те, що розмова йшла про досягнення українського ОПК після лютого 2022 року можна було б поспекулювати на тому, що йдеться про абсолютно нові таємничі зразки озброєння.

Але насправді цілком ймовірно, що однією з цих ракет все ж таки є "Нептун", який потопив ракетний крейсер "Москва", а під час повномасштабного вторгнення був адаптований для ударів по наземних цілях. І хоча офіційно застосування "наземного "Нептуна" поки що не підтверджувалося, але у ВМС ЗСУ неодноразово натякали, що використовують саме це озброєння для ударів по об’єктах у тому числі й безпосередньо по території РФ. Про це пише видання Defence Express.

Ще одна ракета – це з високою ймовірністю балістична ракета, про успішні випробування якої Зеленський заявляв раніше цього року і дальність якої могла бути оголошена на рівні 600-700 км.

Щодо інших двох ракет, то тут вже варіанти не настільки однозначні. З публічних заяв можна згадати слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка ще за жовтень 2023 року, коли він стверджував, що Україна має експериментальні зразки ракетного озброєння із дальністю у 750-1000 км, і цілком ймовірно, що тоді йшлося не про "Нептун" чи ту ж балістичну ракету, а про зовсім інші зразки ракетного озброєння.

Зрештою, також можна обережно припустити, що під "видами ракет" можуть ховатися такі зразки, як та ж перероблена для ударів по наземних цілях С-200 або ж і навіть "Паляниця", яка офіційно була представлена як "ракета-дрон", хоча по суті є реактивним дроном. І також варто зазначити, що, можливо, йдеться не тільки про далекобійне ракетне озброєння.

У будь-якому випадку, активізація цього напрямку для нас є позитивним фактором, а далі питання в масштабуванні серійного виробництва ракет.

Як раніше заявляв Зеленський, у цьому році Україна "перетнула позначку перших 100 одиниць ракетного озброєння".

Українське озброєння виготовляють пів тисячі підприємств

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