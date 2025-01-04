Стало відомо, коли перші французькі винищувачі Mirage 2000-5F прибудуть до України

Перша партія модернізованих французьких винищувачів Dassault Mirage 2000-5F надійде до України вже до 20 січня 2025 року.

Про це повідомило видання Avions Legendaires.

Літаки будуть передані зі складів повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань української армії. Загалом Україна отримає до 10 таких літаків. Це частина ключової військової допомоги Франції, що включає також артилерійські системи Caesar та броньовані машини AMX-10RC.

"Ймовірно, перші три екземпляри будуть доставлені до 20 січня 2025 року. Деякі джерела навіть припускають, що вони вже присутні в Україні, але поки виконують лише тренувальні польоти", - йдеться в матеріалі.

В рамках модернізації, французькі експерти оснастили літаки можливістю запуску крилатих ракет Scalp-EG і Storm Shadow. Mirage 2000-5F стане другим "західним" винищувачем у складі українських Повітряних сил після американських F-16.

Нагадаємо, українські пілоти завершили навчання на винищувачах Mirage-2000 у Франції.

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