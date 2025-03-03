У ГУР розкрили, на яких напрямках провалилися плани Росії

Ні про жодне зупинення бойових дій 2025 року в Кремлі навіть не замислюються.

Окупанти намагатимуться досягти того, чого не зуміли протягом попередніх років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник очільника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Більшість операцій, які планувалися до проведення і не відбулися – це були операції другої половини 2024 року–початку 2025 року. Нам стало відомо про підготовку і розроблення противником безпосереднього плану проведення наступальних дій щонайменше на двох напрямках, які не відбулися в період другої половини 2024 року, на початку 2025 року", – сказав він.

Розвідник нагадав, що "наразі найбільш критичний напрямок, напрямок зосередження основних зусиль Російської федерації – це Донецька область, зокрема південно-західна частина Донецької області, Покровськ і вся агломерація наших населених пунктів, щоб у разі успіху росіяни змогли продовжити наступальні дії у різних напрямках".

"Зокрема, і в напрямку Дніпропетровської області, на північ – в напрямку Краматорська та Слов'янська. Тож викриття планів противника – це ще не означає повну відмову Російської Федерації від їхньої реалізації", – додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руского міра" на всіх територіях, де був Радянський Союз.