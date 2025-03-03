США могут прекратить поставки Patriot: что будет делать Украина – Forbes

После катастрофической пресс-конференции в Белом доме, где президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс раскритиковали Владимира Зеленского за недостаточную благодарность за военную помощь, Украина и ее союзники срочно ищут альтернативу ключевому американскому вооружению. В частности, речь идет о ракетах ПВО.

Об этом пишет Forbes.

Большинство других видов оружия Украина может производить самостоятельно или получать от европейских партнеров, однако США фактически монополизировали производство лучших ракет "земля-воздух" и систем их запуска. Эта ситуация начинает меняться. И это необходимо, если Украина хочет продолжать борьбу.

На данный момент американские батареи Patriot (в том числе шесть установок) защищают украинские города от самых опасных российских ракет, включая гиперзвуковые. Как отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм, противовоздушная оборона является одной из главных потребностей Украины.

Однако в то время как Трамп критикует Киев и сближается с Москвой, Европа не может полагаться на Вашингтон. Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц уже призвал к "стратегической независимости" континента.

Через два дня после скандальной пресс-конференции Зеленский встретился с европейскими лидерами в Лондоне, чтобы обсудить альтернативы. Во время конференции премьер-министр Великобритании Кейр Стармер объявил о выделении 2 млрд долларов на 5000 ракет ПВО малой дальности Martlet, производимых французской компанией Thales в Белфасте.

В свою очередь норвежская Kongsberg анонсировала сотрудничество с украинскими производителями, чтобы создать ракеты для 13 батарей NASAMS в Украине. Однако эти решения не могут быть заменены Patriot. Запасы ракет Patriot в Украине быстро истощаются и из-за задержки американской помощи Киев может остаться без критически важного вооружения.

Теоретически, Госдепартамент США, возглавляемый Марко Рубио, может разрешить продажу Patriot с завода в Германии, совместно управляемого американской Raytheon и европейской MBDA. Однако первое производство на этом заводе планируется не раньше 2027 года.

Украина также разрабатывает ЗРК большой дальности SD-300, но его серийное производство еще не запущено.

Единственный реалистичный вариант – SAMP/T, который называют европейским Patriot, производимый MBDA и Thales Eurosam. У Украины уже есть две батареи SAMP/T, но для полноценной замены американских систем нужны еще несколько установок и сотни ракет Aster.

Однако для защиты страны Киеву нужно срочно нарастить количество европейских установок ПВО. Украинская армия уже начала процесс деамериканизации своей ПВО, и он будет только ускоряться.

Напомним, по словам заместителя главы Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, россияне меняют тактику, запуская ракеты по разным направлениям, чтобы обойти украинские системы противовоздушной обороны.

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