США можуть припинити постачання Patriot: що робитиме Україна – Forbes

Після катастрофічної пресконференції у Білому домі, де президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Володимира Зеленського за недостатню вдячність за військову допомогу, Україна та її союзники терміново шукають альтернативу ключовому американському озброєнню. Зокрема, мова йде про ракети ППО.

Про це пише Forbes.

Більшість інших видів зброї Україна може виробляти самостійно або отримувати від європейських партнерів, однак США фактично монополізували виробництво найкращих ракет земля-повітря" та систем їх запуску. Ця ситуація починає змінюватися. І це необхідно, якщо Україна хоче продовжувати боротьбу.

На даний момент американські батареї Patriot (зокрема шість установок) захищають українські міста від найнебезпечніших російських ракет, включно з гіперзвуковими. Як зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, протиповітряна оборона є однією з головних потреб України.

Однак у той час, як Трамп критикує Київ і зближується з Москвою, Європа не може покладатися на Вашингтон. Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже закликав до “стратегічної незалежності” континенту.

Через два дні після скандальної пресконференції Зеленський зустрівся з європейськими лідерами в Лондоні, щоб обговорити альтернативи. Під час конференції прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер оголосив про виділення 2 млрд доларів на 5000 ракет ППО малої дальності Martlet, які виготовляє французька компанія Thales у Белфасті.

У свою чергу, норвезька Kongsberg анонсувала співпрацю з українськими виробниками, щоб створити ракети для 13 батарей NASAMS в Україні. Проте ці рішення не можуть замінити Patriot. Запаси ракет Patriot в Україні швидко виснажуються, і через затримку американської допомоги Київ може залишитися без критично важливого озброєння.

Теоретично, Держдепартамент США, очолюваний Марко Рубіо, може дозволити продаж Patriot із заводу в Німеччині, який спільно керується американською Raytheon та європейською MBDA. Проте перше виробництво на цьому заводі планується не раніше 2027 року.

Україна також розробляє ЗРК великої дальності SD-300, але його серійне виробництво ще не запущене.

Єдиний реалістичний варіант – SAMP/T, який називають “європейським Patriot”, вироблений MBDA та Thales Eurosam. Україна вже має дві батареї SAMP/T, але для повноцінної заміни американських систем потрібні ще кілька установок і сотні ракет Aster.

Проте для захисту країни Києву потрібно терміново наростити кількість європейських установок ППО. Українська армія вже почала процес деамериканізації своєї ППО, і він буде лише прискорюватися.

Нагадаємо, за словами заступника очільника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, росіяни змінюють тактику, запускаючи ракети з різних напрямків, щоб обійти українські системи протиповітряної оборони.

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