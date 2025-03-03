Банк випадково перерахував на рахунок клієнта 81 трильйон доларів

Американський банк Citigroup зарахував на рахунок клієнта $81 трлн, хоча мав відправити $280 – до того, як була виявлена помилка "товстого пальця".

Помилка була помічена лише після того, як двоє співробітників пропустили її, а третій співробітник виправив її через 90 хвилин після того, як вона була зроблена, повідомляє Financial Times. Кошти з банку не пішли.

Банк повідомив про "промах" Федеральну резервну систему США та Управління контролера грошового обігу.

Транзакція на суму $81 трлн була б настільки великою, що навряд чи пройшла б через системи будь-якого банку. Вона, безумовно, увійшла б в історію як одна з найбільших в історії помилок, коли в комп'ютерну систему вводиться невірне число.

Цієї суми було б більш ніж достатньо, щоб купити весь фондовий ринок США, включно з усіма великими технологічними компаніями, зі значною надбавкою. Згідно з даними сайту Current Market Valuation, наприкінці 2024 року фондовий ринок США оцінювався в $62 трлн.

Цієї суми також вистачило б, щоб купити всі активи Ілона Маска, найбагатшої людини світу, більш ніж 200 разів. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, його статки оцінюються в $343 млрд.

Загальний обсяг світового багатства торік оцінювався банком UBS приблизно в $450 трлн. 2022 року загальний обсяг багатства Великої Британії оцінювався в $16 трлн.

Про це заявив представник Citi: "Попри те, що платіж такого розміру фактично не міг бути здійснений, наші засоби контролю оперативно виявили помилку при введенні даних між двома бухгалтерськими рахунками Citi, і ми скасували запис. Наш превентивний контроль також зупинив би виведення коштів з банку. Хоча цей випадок не мав жодних наслідків для банку чи нашого клієнта, він підкреслює наші постійні зусилля, спрямовані на подальшу ліквідацію ручних процесів та автоматизацію контролю в рамках нашої трансформації".

Це не перша помилка для Citi, який і раніше стикався з критикою своїх внутрішніх систем. 2020 року він випадково відправив $900 млн кредиторам косметичної компанії Revlon. Банку знадобилося два роки судових баталій, щоб повернути більшу частину грошей, а сага сприяла відставці головного виконавчого директора Citigroup Майкла Корбата.

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