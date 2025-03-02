Підозріла підлога привела до таємного басейну: неймовірна історія однієї сім'ї

Після знаходження прихованого басейну жінки дізналися, що він був популярним місцем для зустрічей у 80-х.

На околиці Північної Кароліни, у старому фермерському будинку, Даніель і Донна випадково натрапили на приховану таємницю. Знахідка, зроблена під час ремонту, змусила їх заново подивитися на своє житло.

Про це пише Newsweek.

У Північній Кароліні мама й дочка переїхали до нового будинку, не підозрюючи, що під їхньою вітальнею ховається щось особливе. Під час ремонту жінки натрапили на прихований басейн, який став справжньою сенсацією.

"Тієї ночі, коли ми переїхали, у нас ще не було меблів, і ми помітили, що частина підлоги була іншою. Вона виглядала дерев'яною, але під ногами відчувалася різниця", – розповідає Даніель.

Коли жінки вирішили дослідити це місце, вони зняли верхній шар покриття і побачили контури басейну. Минулі власники згадували про нього, але родина була впевнена, що його давно засипали.

Виявилося, що басейн досі в непоганому стані. Його глибина сягає понад 2 метри, а стіни зроблені з якісної плитки. Водночас старі труби та дренажна система потребують ремонту.

Жінки почали шукати інформацію про минулих власників будинку. Виявилося, що цей басейн був популярним місцем для зустрічей ще у 80-х роках. Однак згодом власники вирішили зробити ремонт і просто закрили його настилом.

Тепер Даніель та Донна думають, що робити з цією знахідкою. Один із варіантів – повністю відновити басейн, інший – переробити простір на підвал або зону відпочинку. Незалежно від рішення, відкриття стало для них справжнім сюрпризом.

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