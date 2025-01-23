"Оскар-2025": всі номінанти кінопремії

Нарешті оргокомітет американської кінопремії "Оскар" оголосив повний список номінантів, які мають усі шанси вибороти омріяні статуетки.

Так, 97-ма за рахунком урочиста церемонія відбудеться вже 2 березня. Лауреатів оголосять у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Наразі ж Американська кіноакадемія нарешті оголосила повний список номінантів на "Оскар-2025". До слова, цей захід двічі переносили через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

З цікавого, вже другий рік поспіль український фільм потрапляє до списку номінантів. Цього разу за статуетку "Оскара" боротиметься фільм "Порцелянова війна".

Оголосили номінантів на "Оскар-2025" / Фото: Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися, хто може отримати омріяний "Оскар" за значні досягнення у кінематографі за 2024 рік.

Номінанти на премію "Оскар-2025"

Найкращий фільм

"Анора"

"Бруталіст"

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Я досі тут"

"Нікелеві хлопчики"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкраща режисерська робота

Шон Бейкер ("Анора")

Брейді Корбет ("Бруталіст")

Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")

Жак Одіар ("Емілія Перес")

Коралі Фаржа ("Субстанція")

Найкраща чоловіча роль

Едріен Броуді ("Бруталіст")

Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")

Колман Домінго ("Сінг-Сінг")

Рейф Файнс ("Конклав")

Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа")

Себастіан Стен / Фото: Associated Press

Найкраща жіноча роль

Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка")

Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес")

Майкі Медісон ("Анора")

Демі Мур ("Субстанція")

Фернанда Торрес ("Я досі тут")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Юра Борисов ("Анора")

Кіран Калкін ("Справжній біль")

Едвард Нортон ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")

Гай Пірс ("Бруталіст")

Джеремі Стронг ("Учень. Історія Трампа")

Найкраща жіноча роль другого плану

Моніка Барбаро ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")

Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка")

Фелісіті Джонс ("Бруталіст")

Ізабелла Росселліні ("Конклав")

Зої Салдана ("Емілія Перес")

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора"

"Бруталіст"

"Справжній біль"

"5 вересня"

"Субстанція"

Найкращий адаптований сценарій

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Нікелеві хлопчики"

"Сінг-Сінг"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

"Потік: Останній кіт на землі"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

"Дикий робот"

Найкращий міжнародний художній фільм

"Я все ще тут"

"Дівчина з голкою"

"Емілія Перес"

"Насіння священного інжиру"

"Потік: Останній кіт на землі"

Найкращий повнометражний документальний фільми

"Щоденники чорної скриньки"

"Немає іншої землі"

"Порцелянова війна"

"Саундтрек до державного перевороту"

"Цукровий тростник"

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Смерть за номерами"

"Я готовий, начальнику"

"Нещасний випадок"

"Інструменти серця, що б'ються"

"Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Посилання"

"Ануя"

"Я не робот"

"Останній рейнджер"

"Людина, яка не могла мовчати"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Красиві чоловіки"

"У тіні кипариса"

"Чарівні цукерки"

"Подорож до дива"

"Фу!"

Найкраща музика до фільму

"Бруталіст" – Деніел Бламберг

"Конклав" – Фолькер Бертельман

"Емілія Перес" – Клеман Дюколь і Каміль

"Wicked: Чародійка" – Джон Павелл і Стефан Швардс

"Дикий робот" – Кріс Баверс

Найкраща пісня до фільму

El Mal – "Емілія Перес"

The Journey – "Батальйон 6888"

Like A Bird – "Сінг-Сінг"

Mi Camin – "Емілія Перес"

Never Too Late – "Елтон Джон: Ніколи не пізно"

Найкраща операторська робота

"Носферату"

"Емілія Перес"

"Конклав"

"Бруталіст"

"Дюна: Частина друга"

Найкращий звук

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Wicked: Чародійка"

"Дикий робот"

Найкраща робота художника-постановника

"Бруталіст"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Носферату"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий грим і зачіски

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Емілія Перес"

"Носферату"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий дизайн костюмів

"Нікому не відомий"

"Конклав"

"Гладіатор 2"

"Носферату"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий монтаж

"Анора"

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Wicked: Чародійка"

Найкращі візуальні ефекти

"Чужий: Ромул"

"Бути кращим: Історія Роббі Вільямса"

"Дюна 2"

"Планета мавп: Нове царство"

"Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, нещодавно антипремія "Золота малина", яка була створена на противагу "Оскару", оголосила своїх номінантів. Пропонуємо дізнатися, які фільми стали розчаруванням і хто з акторів виявився найгіршим.

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