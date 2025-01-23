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"Оскар-2025": всі номінанти кінопремії

"Оскар-2025": всі номінанти кінопремії

Оголосили номінантів на "Оскар-2025" / Фото: Getty Images

Лауреатів оголосять уже 2 березня.

Нарешті оргокомітет американської кінопремії "Оскар" оголосив повний список номінантів, які мають усі шанси вибороти омріяні статуетки.

Так, 97-ма за рахунком урочиста церемонія відбудеться вже 2 березня. Лауреатів оголосять у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Наразі ж Американська кіноакадемія нарешті оголосила повний список номінантів на "Оскар-2025". До слова, цей захід двічі переносили через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

З цікавого, вже другий рік поспіль український фільм потрапляє до списку номінантів. Цього разу за статуетку "Оскара" боротиметься фільм "Порцелянова війна".

Оголосили номінантів на
Оголосили номінантів на "Оскар-2025" / Фото: Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися, хто може отримати омріяний "Оскар" за значні досягнення у кінематографі за 2024 рік.

Номінанти на премію "Оскар-2025"

Найкращий фільм

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Емілія Перес"
  • "Я досі тут"
  • "Нікелеві хлопчики"
  • "Субстанція"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкраща режисерська робота

  • Шон Бейкер ("Анора")
  • Брейді Корбет ("Бруталіст")
  • Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")
  • Жак Одіар ("Емілія Перес")
  • Коралі Фаржа ("Субстанція")

Найкраща чоловіча роль

  • Едріен Броуді ("Бруталіст")
  • Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")
  • Колман Домінго ("Сінг-Сінг")
  • Рейф Файнс ("Конклав")
  • Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа")
Себастіан Стен / © Associated Press
Себастіан Стен / Фото: Associated Press

Найкраща жіноча роль

  • Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка")
  • Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес")
  • Майкі Медісон ("Анора")
  • Демі Мур ("Субстанція")
  • Фернанда Торрес ("Я досі тут")

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Юра Борисов ("Анора")
  • Кіран Калкін ("Справжній біль")
  • Едвард Нортон ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")
  • Гай Пірс ("Бруталіст")
  • Джеремі Стронг ("Учень. Історія Трампа")

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Моніка Барбаро ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")
  • Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка")
  • Фелісіті Джонс ("Бруталіст")
  • Ізабелла Росселліні ("Конклав")
  • Зої Салдана ("Емілія Перес")
Зої Салдана / © Associated Press
Зої Салдана / Фото: Associated Press

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Справжній біль"
  • "5 вересня"
  • "Субстанція"

Найкращий адаптований сценарій

  • "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Нікелеві хлопчики"
  • "Сінг-Сінг"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм

  • "Потік: Останній кіт на землі"
  • "Думками навиворіт 2"
  • "Мемуари равлика"
  • "Воллес і Ґроміт: Перната відплата"
  • "Дикий робот"

Найкращий міжнародний художній фільм

  • "Я все ще тут"
  • "Дівчина з голкою"
  • "Емілія Перес"
  • "Насіння священного інжиру"
  • "Потік: Останній кіт на землі"

Найкращий повнометражний документальний фільми

  • "Щоденники чорної скриньки"
  • "Немає іншої землі"
  • "Порцелянова війна"
  • "Саундтрек до державного перевороту"
  • "Цукровий тростник"

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Смерть за номерами"
  • "Я готовий, начальнику"
  • "Нещасний випадок"
  • "Інструменти серця, що б'ються"
  • "Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Посилання"
  • "Ануя"
  • "Я не робот"
  • "Останній рейнджер"
  • "Людина, яка не могла мовчати"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Красиві чоловіки"
  • "У тіні кипариса"
  • "Чарівні цукерки"
  • "Подорож до дива"
  • "Фу!"

Найкраща музика до фільму

  • "Бруталіст" – Деніел Бламберг
  • "Конклав" – Фолькер Бертельман
  • "Емілія Перес" – Клеман Дюколь і Каміль
  • "Wicked: Чародійка" – Джон Павелл і Стефан Швардс
  • "Дикий робот" – Кріс Баверс

Найкраща пісня до фільму

  • El Mal – "Емілія Перес"
  • The Journey – "Батальйон 6888"
  • Like A Bird – "Сінг-Сінг"
  • Mi Camin – "Емілія Перес"
  • Never Too Late – "Елтон Джон: Ніколи не пізно"

Найкраща операторська робота

  • "Носферату"
  • "Емілія Перес"
  • "Конклав"
  • "Бруталіст"
  • "Дюна: Частина друга"

Найкращий звук

  • "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Емілія Перес"
  • "Wicked: Чародійка"
  • "Дикий робот"

Найкраща робота художника-постановника

  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "Носферату"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкращий грим і зачіски

  • "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • "Емілія Перес"
  • "Носферату"
  • "Субстанція"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкращий дизайн костюмів

  • "Нікому не відомий"
  • "Конклав"
  • "Гладіатор 2"
  • "Носферату"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкращий монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Конклав"
  • "Емілія Перес"
  • "Wicked: Чародійка"

Найкращі візуальні ефекти

  • "Чужий: Ромул"
  • "Бути кращим: Історія Роббі Вільямса"
  • "Дюна 2"
  • "Планета мавп: Нове царство"
  • "Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, нещодавно антипремія "Золота малина", яка була створена на противагу "Оскару", оголосила своїх номінантів. Пропонуємо дізнатися, які фільми стали розчаруванням і хто з акторів виявився найгіршим.

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