"Оскар-2025": все номинанты кинопремии

Наконец-то оргокомитет американской кинопремии "Оскар" объявил полный список номинантов, у которых есть все шансы завоевать заветные статуэтки.

97-я по счету торжественная церемония состоится уже 2 марта. Лауреатов объявят в театре "Долби", Лос-Анджелес. А сейчас Американская киноакадемия наконец-то объявила полный список номинантов на "Оскар-2025". К слову, это мероприятие дважды переносилось из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

Из интересного уже второй год подряд украинский фильм попадает в список номинантов. В этот раз за статуэтку "Оскара" будет бороться фильм "Фарфоровая война".

Объявили номинантов на "Оскар-2025" / Фото: Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua предлагаем ознакомиться, кто может получить "Оскар" за значительные достижения в кинематографе за 2024 год.

Номинанты на премию "Оскар-2025"

Лучший фильм

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

"Конклав"

"Дюна: часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Никелевые мальчики"

"Субстанция"

"Wicked: Чародейка"

Лучшая режиссерская работа

Шон Бейкер ("Анора")

Брэйди Корбет ("Бруталист")

Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")

Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Коралли Фаржа ("Субстанция")

Лучшая мужская роль

Эдриен Броуди ("Бруталист")

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")

Колман Доминго ("Синг Синг")

Рэйф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа")

Себастиан Стэн / Фото: Associated Press

Лучшая женская роль

Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка")

Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")

Майки Мэдисон ("Анора")

Деми Мур ("Субстанция")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов ("Анора")

Киран Калкин ("Настоящая боль")

Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Совершенны незнакомец")

Гай Пирс ("Бруталист")

Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")

Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка")

Фелисити Джонс ("Бруталист")

Изабелла Росселлини ("Конклав")

Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Никелевые мальчики"

"Синг Синг"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Поток: Последний кот на земле"

"Мыслями наизнанку 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"

"Дикий робот"

Лучший международный художественный фильм

"Я все еще здесь"

"Девушка с иглой"

"Эмилия Перес"

"Семена священного инжира"

"Поток: Последний кот на земле"

Лучший полнометражный документальный фильм

"Дневники черного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Саундтрек к государственному перевороту"

"Сахарный тростник"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Смерть по номерам"

"Я готов, начальник"

"Несчастный случай"

"Инструменты бьющегося серца"

"Единственная девушка в оркестре"

Лучший игровой короткометражный фильм

"А Лиен"

"Ануя"

"Я не робот"

"Последний рейнджер"

"Человек, который не мог молчать"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Красивые люди"

"В тени кипариса"

"Волшебные конфеты"

"От странствий до чуда"

"Фу!"

Лучшая музыка к фильму

"Бруталист" — Дэниел Бламберг

"Конклав" – Фолькер Бертельман

"Эмилия Перес" — Клеман Дюколь и Камиль

"Wicked: Чародейка" — Джон Пауэлл и Стефан Швардс

"Дикий робот" — Крис Бауэрс

Лучшая песня к фильму

El Mal — "Эмилия Перес"

The Journey — "Батальон 6888"

Like A Bird — "Синг-Синг"

Mi Camin" — "Эмилия Перес"

Never Too Late — "Элтон Джон: Никогда не поздно"

Лучшая операторская работа

"Носфератц"

"Эмилия Перес"

"Конклав"

"Бруталист"

"Дюна: Часть вторая"

Лучший звук

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

"Дюна: часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Wicked: Чародейка"

"Дикий робот"

Лучшая работа художника-постановщика

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Носферату"

"Wicked: Чародейка"

Лучший грим и прически

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носфератц"

"Субстанция"

"Wicked: Чародейка"

Лучший дизайн костюмов

"Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферату"

"Wicked: Чародейка"

Лучший монтаж

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Wicked: Чародейка"

Лучшие визуальные эффекты

"Чужой: Ромул"

"Быть лучше: История Робби Уильямса"

"Дюна 2"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Wicked: Чародейка"

Напомним, недавно антипремия "Золотая малина", которая была создана в противовес "Оскару", объявила своих номинантов. Предлагаем узнать, какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался самым худшим.

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