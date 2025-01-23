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"Оскар-2025": все номинанты кинопремии

"Оскар-2025": все номинанты кинопремии

Объявили номинантов на "Оскар-2025" / Фото: Getty Images

Лауреатов объявят уже 2 марта.

Наконец-то оргокомитет американской кинопремии "Оскар" объявил полный список номинантов, у которых есть все шансы завоевать заветные статуэтки.

97-я по счету торжественная церемония состоится уже 2 марта. Лауреатов объявят в театре "Долби", Лос-Анджелес. А сейчас Американская киноакадемия наконец-то объявила полный список номинантов на "Оскар-2025". К слову, это мероприятие дважды переносилось из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

Из интересного уже второй год подряд украинский фильм попадает в список номинантов. В этот раз за статуэтку "Оскара" будет бороться фильм "Фарфоровая война".

Объявили номинантов на
Объявили номинантов на "Оскар-2025" / Фото: Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua предлагаем ознакомиться, кто может получить "Оскар" за значительные достижения в кинематографе за 2024 год.

Номинанты на премию "Оскар-2025"

Лучший фильм

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • "Конклав"
  • "Дюна: часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Я все еще здесь"
  • "Никелевые мальчики"
  • "Субстанция"
  • "Wicked: Чародейка"

Лучшая режиссерская работа

  • Шон Бейкер ("Анора")
  • Брэйди Корбет ("Бруталист")
  • Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
  • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
  • Коралли Фаржа ("Субстанция")

Лучшая мужская роль

  • Эдриен Броуди ("Бруталист")
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
  • Колман Доминго ("Синг Синг")
  • Рэйф Файнс ("Конклав")
  • Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа")
Себастиан Стэн / © Associated Press
Себастиан Стэн / Фото: Associated Press

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка")
  • Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")
  • Майки Мэдисон ("Анора")
  • Деми Мур ("Субстанция")
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов ("Анора")
  • Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Совершенны незнакомец")
  • Гай Пирс ("Бруталист")
  • Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
  • Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка")
  • Фелисити Джонс ("Бруталист")
  • Изабелла Росселлини ("Конклав")
  • Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "5 сентября"
  • "Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Никелевые мальчики"
  • "Синг Синг"

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • "Поток: Последний кот на земле"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"
  • "Дикий робот"

Лучший международный художественный фильм

  • "Я все еще здесь"
  • "Девушка с иглой"
  • "Эмилия Перес"
  • "Семена священного инжира"
  • "Поток: Последний кот на земле"

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Дневники черного ящика"
  • "Нет другой земли"
  • "Фарфоровая война"
  • "Саундтрек к государственному перевороту"
  • "Сахарный тростник"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Смерть по номерам"
  • "Я готов, начальник"
  • "Несчастный случай"
  • "Инструменты бьющегося серца"
  • "Единственная девушка в оркестре"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "А Лиен"
  • "Ануя"
  • "Я не робот"
  • "Последний рейнджер"
  • "Человек, который не мог молчать"

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Красивые люди"
  • "В тени кипариса"
  • "Волшебные конфеты"
  • "От странствий до чуда"
  • "Фу!"

Лучшая музыка к фильму

  • "Бруталист" — Дэниел Бламберг
  • "Конклав" – Фолькер Бертельман
  • "Эмилия Перес" — Клеман Дюколь и Камиль
  • "Wicked: Чародейка" — Джон Пауэлл и Стефан Швардс
  • "Дикий робот" — Крис Бауэрс

Лучшая песня к фильму

  • El Mal — "Эмилия Перес"
  • The Journey — "Батальон 6888"
  • Like A Bird — "Синг-Синг"
  • Mi Camin" — "Эмилия Перес"
  • Never Too Late — "Элтон Джон: Никогда не поздно"

Лучшая операторская работа

  • "Носфератц"
  • "Эмилия Перес"
  • "Конклав"
  • "Бруталист"
  • "Дюна: Часть вторая"

Лучший звук

  • "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • "Дюна: часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Wicked: Чародейка"
  • "Дикий робот"

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Носферату"
  • "Wicked: Чародейка"

Лучший грим и прически

  • "Другой человек"
  • "Эмилия Перес"
  • "Носфератц"
  • "Субстанция"
  • "Wicked: Чародейка"

Лучший дизайн костюмов

  • "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • "Конклав"
  • "Гладиатор 2"
  • "Носферату"
  • "Wicked: Чародейка"

Лучший монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Wicked: Чародейка"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Чужой: Ромул"
  • "Быть лучше: История Робби Уильямса"
  • "Дюна 2"
  • "Планета обезьян: Новое царство"
  • "Wicked: Чародейка"

Напомним, недавно антипремия "Золотая малина", которая была создана в противовес "Оскару", объявила своих номинантов. Предлагаем узнать, какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался самым худшим.

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