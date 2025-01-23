"Оскар-2025": все номинанты кинопремии

Лауреатов объявят уже 2 марта.
Наконец-то оргокомитет американской кинопремии "Оскар" объявил полный список номинантов, у которых есть все шансы завоевать заветные статуэтки.
97-я по счету торжественная церемония состоится уже 2 марта. Лауреатов объявят в театре "Долби", Лос-Анджелес. А сейчас Американская киноакадемия наконец-то объявила полный список номинантов на "Оскар-2025". К слову, это мероприятие дважды переносилось из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.
Из интересного уже второй год подряд украинский фильм попадает в список номинантов. В этот раз за статуэтку "Оскара" будет бороться фильм "Фарфоровая война".
Редакция сайта ТСН.ua предлагаем ознакомиться, кто может получить "Оскар" за значительные достижения в кинематографе за 2024 год.
Номинанты на премию "Оскар-2025"
Лучший фильм
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- "Конклав"
- "Дюна: часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Я все еще здесь"
- "Никелевые мальчики"
- "Субстанция"
- "Wicked: Чародейка"
Лучшая режиссерская работа
- Шон Бейкер ("Анора")
- Брэйди Корбет ("Бруталист")
- Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
- Жак Одиар ("Эмилия Перес")
- Коралли Фаржа ("Субстанция")
Лучшая мужская роль
- Эдриен Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
- Колман Доминго ("Синг Синг")
- Рэйф Файнс ("Конклав")
- Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа")
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка")
- Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Деми Мур ("Субстанция")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов ("Анора")
- Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Совершенны незнакомец")
- Гай Пирс ("Бруталист")
- Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец")
- Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка")
- Фелисити Джонс ("Бруталист")
- Изабелла Росселлини ("Конклав")
- Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "5 сентября"
- "Субстанция"
Лучший адаптированный сценарий
- "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Никелевые мальчики"
- "Синг Синг"
Лучший анимационный полнометражный фильм
- "Поток: Последний кот на земле"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"
- "Дикий робот"
Лучший международный художественный фильм
- "Я все еще здесь"
- "Девушка с иглой"
- "Эмилия Перес"
- "Семена священного инжира"
- "Поток: Последний кот на земле"
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Дневники черного ящика"
- "Нет другой земли"
- "Фарфоровая война"
- "Саундтрек к государственному перевороту"
- "Сахарный тростник"
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Смерть по номерам"
- "Я готов, начальник"
- "Несчастный случай"
- "Инструменты бьющегося серца"
- "Единственная девушка в оркестре"
Лучший игровой короткометражный фильм
- "А Лиен"
- "Ануя"
- "Я не робот"
- "Последний рейнджер"
- "Человек, который не мог молчать"
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Красивые люди"
- "В тени кипариса"
- "Волшебные конфеты"
- "От странствий до чуда"
- "Фу!"
Лучшая музыка к фильму
- "Бруталист" — Дэниел Бламберг
- "Конклав" – Фолькер Бертельман
- "Эмилия Перес" — Клеман Дюколь и Камиль
- "Wicked: Чародейка" — Джон Пауэлл и Стефан Швардс
- "Дикий робот" — Крис Бауэрс
Лучшая песня к фильму
- El Mal — "Эмилия Перес"
- The Journey — "Батальон 6888"
- Like A Bird — "Синг-Синг"
- Mi Camin" — "Эмилия Перес"
- Never Too Late — "Элтон Джон: Никогда не поздно"
Лучшая операторская работа
- "Носфератц"
- "Эмилия Перес"
- "Конклав"
- "Бруталист"
- "Дюна: Часть вторая"
Лучший звук
- "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- "Дюна: часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Wicked: Чародейка"
- "Дикий робот"
Лучшая работа художника-постановщика
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Носферату"
- "Wicked: Чародейка"
Лучший грим и прически
- "Другой человек"
- "Эмилия Перес"
- "Носфератц"
- "Субстанция"
- "Wicked: Чародейка"
Лучший дизайн костюмов
- "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- "Конклав"
- "Гладиатор 2"
- "Носферату"
- "Wicked: Чародейка"
Лучший монтаж
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Wicked: Чародейка"
Лучшие визуальные эффекты
- "Чужой: Ромул"
- "Быть лучше: История Робби Уильямса"
- "Дюна 2"
- "Планета обезьян: Новое царство"
- "Wicked: Чародейка"
Напомним, недавно антипремия "Золотая малина", которая была создана в противовес "Оскару", объявила своих номинантов. Предлагаем узнать, какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался самым худшим.
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