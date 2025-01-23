"Оскар-2025": украинский фильм "Фарфоровая война" попал в номинацию

Второй год подряд украинский фильм попадает в номинацию на "Оскар". На этот раз за статуэтку будет бороться документальная лента "Фарфоровая война".

Сегодня, 23 января, оргкомитет кинопремии наконец-то объявил список всех номинантов. Среди претендентов на "Оскар-2025" оказался и украинский фильм. Речь идет о ленте "Фарфоровая война", которая была создана американским и харьковским режиссерами Бренданом Белломо и Славой Леонтьевым. Картина будет сражаться за победу в номинации "Документальный полнометражный фильм".

Отметим, в центре сюжета "Фарфоровой войны" лежит история о трех украинских художников – Славе, его жене Анне и приятеле Андрее. Они, несмотря на начало полномасштабной войны и постоянные обстрелы города, решают остаться в Харькове. Слава служит в армии, а также вместе с женой и приятелем борется с врагом с помощью искусства – создает фарфоровые изделия и украшает разрушенные здания.

К слову, второй год подряд украинский фильм попадает в номинацию "Документальный полнометражный фильм". В прошлом году фильм Мстислава Чернова – "20 дней в Мариуполе" – принес Украине первый "Оскар". Правда, как отметил режиссер, не такой ценой он хотел бы одержать победу.

Напомним, из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе торжественная церемония "Оскара" впервые за всю историю оказалась под угрозой отмены. Однако организаторы все же решили провести кинопремию, как и планировалось, а именно 2 марта.

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