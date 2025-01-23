Умер один из создателей украинской гривны

Покойного вспоминают как борца за независимость Украины, который посвятил свою жизнь процветанию украинского государства.

В среду, 22 января, скончался видный украинский экономист, общественный и политический деятель Владимир Пилипчук, которого называют одним из создателей украинской национальной валюты – гривны.

Сообщение о смерти 76-летнего Владимира Пилипчука появилось на его Facebook-странице.

Покойного вспоминают как борца за независимость Украины, который посвятил свою жизнь процветанию украинского государства.

"Мы все знали его как преданного своему делу, справедливого и честного человека, как верного друга, как человека, к которому можно обратиться за советом и за помощью. Для семьи он был прекрасным мужчиной, любящим отцом и дедушкой, который всегда заботился и заботился о жизни и здоровье своих детей, внуков и других родных", — говорится в некрологе.

Прощание с Владимиром Пилипчуком и его похороны состоятся в пятницу, 24 января, в городе Ровно.

Что известно о Владимире Пилипчуке

Владимир Пилипчук родился 18 июня 1948 года в селе Глинск Здолбуновского района Ровенской области.

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В 1989 году он был одним из организаторов общественно-политической организации Народный рух Украины (НРУ), которая впоследствии превратилась в политическую партию во главе с Вячеславом Чорновилом. В 1990 году вышел из рядов КПСС.

В 1990-1998 годах Владимир Пилипчук был народным депутатом Украины I-II созывов.

Дважды был кандидатом НРУ в должность премьер-министра Украины.

В первом демократическом созыве — член Президиума Верховной Рады Украины, председатель постоянной Комиссии по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством.

Возглавляемая им комиссия Верховной Рады организовала разработку дизайна гривны, расчет количества денежных знаков в обращении, определение структуры номиналов, поиск мощностей для изготовления национальной валюты за рубежом. Пилипчук – инициатор создания в Украине производственных мощностей по изготовлению гривны.

В 1993 Владимир Пилипчук стал членом Академии экономических наук Украины.

В 2000-2008 годах — научный консультант Института экономико-математического моделирования.

Умер в городской больнице Ровно после осложнений, вызванных перенесенным инсультом.

Напомним, на войне погиб боец ВСУ и военный корреспондент Руслан Ганущак.

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