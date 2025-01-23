Помер один із творців української гривні

Покійного згадують, як борця за незалежність України, який присвятив своє життя процвітанню української держави.

У середу, 22 січня, помер визначний український економіст, громадський і політичний діяч Володимир Пилипчук, якого називають одним із творців української національної валюти — гривні.

Повідомлення про смерть 76-річного Володимира Пилипчука з’явилося на його Facebook-сторінці.

Покійного згадують, як борця за незалежність України, який присвятив своє життя процвітанню української держави.

“Ми всі знали його як віддану своїй справі, справедливу та чесну людину, як вірного друга, як людину, до якої можна звернутися за порадою та за допомогою. Для сім'ї він був прекрасним чоловіком, люблячим батьком та дідусем, який завжди дбав та піклувався про життя та здоров'я своїх дітей, внуків та інших рідних”, - йдеться у некролозі.

Прощання з Володимиром Пилипчуком та його поховання відбудуться в п'ятницю, 24 січня, у місті Рівному.

Що відомо про Володимира Пилипчука

Володимир Пилипчук народився 18 червня 1948 року в селі Глинськ Здолбунівського району Рівненської області.

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1989 року він був одним з організаторів громадсько-політичної організації Народний рух України (НРУ), яка згодом перетворилася на політичну партію на чолі з В’ячеславом Чорноволом. 1990 року вийшов з лав КПРС.

У 1990 - 1998 роках Володимир Пилипчук був народним депутатом України I-ІІ скликань.

Двічі був кандидатом НРУ на посаду прем’єр-міністра України.

У першому демократичному скликанні — член Президії Верховної Ради України, голова постійної Комісії з питань економічної реформи і управління народним господарством.

Очолювана ним комісія Верховної Ради організувала розробку дизайну гривні, розрахунку кількості грошових знаків в обігу, визначення структури номіналів, пошук потужностей для виготовлення національної валюти за кордоном. Пилипчук — ініціатор створення в Україні виробничих потужностей із виготовлення гривні.

1993 року Володимир Пилипчук став членом Академії економічних наук України.

У 2000 - 2008 роках — науковий консультант Інституту економіко-математичного моделювання.

Помер у міській лікарні Рівного після ускладнень, викликаних перенесеним інсультом.

Нагадаємо, на війні загинув боєць ЗСУ та військовий кореспондент Руслан Ганущак.

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