Під Харковом росіяни обстріляли екопарк: загинули тварини

У "Фельдман екопарк" під Харковом у ніч проти 3 березня загинули тварини внаслідок удару російського дрона.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що 3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував с. Лісне. Влучання зафіксовано по території екопарку неподалік контактного двору. Зруйновано вольєри, загинули тварини", - йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупанти вивезли до Криму та РФ тварин із заповідника "Асканія-Нова".

Читайте також: