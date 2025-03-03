Под Харьковом россияне обстреляли экопарк: погибли животные

В "Фельдман экопарк" под Харьковом в ночь на 3 марта погибли животные в результате удара российского дрона.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

"Следствием установлено, что 3 марта около 1:00 вражеский БпЛА атаковал с. Лесное. Попадание зафиксировано по территории экопарка неподалеку от контактного двора. Разрушены вольеры, погибли животные", — говорится в сообщении.

На месте обстрела

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупанты вывезли в Крым и РФ животных из заповедника "Аскания-Нова".

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