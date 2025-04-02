РФ может готовить инфраструктуру к мощным ударам: эксперт

Взрыв. / © Getty Images

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По всей вероятности, агрессорка Российская Федерация готовит инфраструктуру к мощным ударам.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире " Киев24 ".

"Если не будет ударов именно по энергетике, то это в рамках договоренности вроде бы. Если мы посмотрим последние "Шахидные" атаки, они даже не пытались прикрыть свою террористическую сущность. Все удары были по гражданским объектам", - отмечает эксперт.

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По его словам, нужно быть готовым ко всему. Пока ничего не подписано и Путин всегда может сказать: якобы мы неправильно поняли, отмечает Криволап.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ сменила тактику ударов по Украине. РФ выбирает свои цели случайным образом, не используя четкую систему, - все зависит от ситуации и условий. Кроме того, россияне не оставляют попыток перегрузить украинскую ПВО.

Дата публикации 08:45, 02.04.25 Количество просмотров 6 Что подлого задумала Россия на весну и лето? Одна ночь без «Шахедов»!