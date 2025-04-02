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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1007
Время на прочтение
1 мин

В Белом доме прокомментировали "увольнение" Маска

Представительница Белого дома напомнила о публичной договоренности Трампа и Маска.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кэролайн Ливитт

Предложение Белого дома Кэролайн Ливитт / © Associated Press

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп уволил миллиардера Илона Маска с должности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE).

Об этом она написала в сети X.

В своем сообщении Ливитт напомнила, что Илон Маск и президент Трамп публично заявили, что «Илон уйдет с государственной службы как специальный государственный служащий, когда его невероятная работа в DOGE завершится».

Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Дональд Трамп доволен работой Маска и его инициативой по DOGE, однако они вместе решили, что Маску пора вернуться в свой бизнес.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска в «определенный момент» прекратит свое существование.

Дата публикации
Количество просмотров
1007
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