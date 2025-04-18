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Курс валют на 21 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар, евро и злотый немного увеличатся в цене после выходных.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 21 апреля. Доллар вырос на 1 коп. Евро прибавил еще 2 коп. Злотый остался без изменений.
Курс доллара
1 доллар США - 41,39 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,02 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,99 (0 коп.)
Как сообщалось, в Минфине ответили, планируется ли повышение налогов в Украине.