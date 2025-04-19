Японские авто, которые не теряют цены: топ-3 марки

Японские авто, которые не теряют в цене / © toyota-global.com

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Современные водители хотят менять авто каждые 3-5 лет. Но здесь есть нюанс: большинство автомобилей стремительно теряют стоимость и продать их выгодно невозможно. Выходом становятся модели с высокой ликвидностью, и, как оказалось, лучше всего справляются японские бренды.

Об этом сообщило издание Express.

Топ-3 марок, которые лучше всего держат цену

Toyota (89,1% сохранения стоимости)

Надежность, долговечность и минимальные затраты на обслуживание делают Toyota бессменным лидером вторичного рынка.

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Suzuki

Некоторые модели не только не падают в цене, но и дорожают со временем. Идеальный вариант для тех, кто рассматривает автомобиль как инвестицию.

Isuzu

Несмотря на ограниченный выбор моделей каждый автомобиль этого бренда почти не теряет в цене.

Напомним, в ЕС утвердили новые правила водителям.