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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Японские авто, которые не теряют цены: топ-3 марки

Эксперты назвали три марки, которые лучше всего сохраняют стоимость на вторичном рынке.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Японские авто

Японские авто, которые не теряют в цене / © toyota-global.com

Современные водители хотят менять авто каждые 3-5 лет. Но здесь есть нюанс: большинство автомобилей стремительно теряют стоимость и продать их выгодно невозможно. Выходом становятся модели с высокой ликвидностью, и, как оказалось, лучше всего справляются японские бренды.

Об этом сообщило издание Express.

Топ-3 марок, которые лучше всего держат цену

  • Toyota (89,1% сохранения стоимости)

Надежность, долговечность и минимальные затраты на обслуживание делают Toyota бессменным лидером вторичного рынка.

  • Suzuki

Некоторые модели не только не падают в цене, но и дорожают со временем. Идеальный вариант для тех, кто рассматривает автомобиль как инвестицию.

  • Isuzu

Несмотря на ограниченный выбор моделей каждый автомобиль этого бренда почти не теряет в цене.

Напомним, в ЕС утвердили новые правила водителям.

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