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Японские авто, которые не теряют цены: топ-3 марки
Эксперты назвали три марки, которые лучше всего сохраняют стоимость на вторичном рынке.
Современные водители хотят менять авто каждые 3-5 лет. Но здесь есть нюанс: большинство автомобилей стремительно теряют стоимость и продать их выгодно невозможно. Выходом становятся модели с высокой ликвидностью, и, как оказалось, лучше всего справляются японские бренды.
Об этом сообщило издание Express.
Топ-3 марок, которые лучше всего держат цену
Toyota (89,1% сохранения стоимости)
Надежность, долговечность и минимальные затраты на обслуживание делают Toyota бессменным лидером вторичного рынка.
Suzuki
Некоторые модели не только не падают в цене, но и дорожают со временем. Идеальный вариант для тех, кто рассматривает автомобиль как инвестицию.
Isuzu
Несмотря на ограниченный выбор моделей каждый автомобиль этого бренда почти не теряет в цене.
Напомним, в ЕС утвердили новые правила водителям.