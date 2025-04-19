- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 414
- Час на прочитання
- 1 хв
Японські авто, які не втрачають ціни: топ-3 марки
Експерти назвали три марки, які найкраще зберігають вартість на вторинному ринку.
Сучасні водії хочуть змінювати авто кожні 3–5 років. Але тут є нюанс: більшість автомобілів стрімко втрачають вартість, і продати їх вигідно неможливо. Виходом стають моделі з високою ліквідністю, і, як виявилося, найкраще з цим справляються японські бренди.
Про це повідомило видання Express.
Топ-3 марок, які найкраще тримають ціну
Toyota (89,1% збереження вартості)
Надійність, довговічність і мінімальні витрати на обслуговування роблять Toyota беззмінним лідером вторинного ринку.
Suzuki
Деякі моделі не лише не падають у ціні, а й дорожчають з часом. Ідеальний варіант для тих, хто розглядає авто як інвестицію.
Isuzu
Попри обмежений вибір моделей, кожен автомобіль цього бренду майже не втрачає в ціні.
Нагадаємо, в ЄС затвердили нові правила для водіїв.