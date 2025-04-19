ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
1 хв

Японські авто, які не втрачають ціни: топ-3 марки

Експерти назвали три марки, які найкраще зберігають вартість на вторинному ринку.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Японські авто

Японські авто, які не втрачають в ціні / © toyota-global.com

Сучасні водії хочуть змінювати авто кожні 3–5 років. Але тут є нюанс: більшість автомобілів стрімко втрачають вартість, і продати їх вигідно неможливо. Виходом стають моделі з високою ліквідністю, і, як виявилося, найкраще з цим справляються японські бренди.

Про це повідомило видання Express.

Топ-3 марок, які найкраще тримають ціну

  • Toyota (89,1% збереження вартості)

Надійність, довговічність і мінімальні витрати на обслуговування роблять Toyota беззмінним лідером вторинного ринку.

  • Suzuki

Деякі моделі не лише не падають у ціні, а й дорожчають з часом. Ідеальний варіант для тих, хто розглядає авто як інвестицію.

  • Isuzu

Попри обмежений вибір моделей, кожен автомобіль цього бренду майже не втрачає в ціні.

Нагадаємо, в ЄС затвердили нові правила для водіїв.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie