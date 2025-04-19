Японські авто, які не втрачають ціни: топ-3 марки

Японські авто, які не втрачають в ціні / © toyota-global.com

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Сучасні водії хочуть змінювати авто кожні 3–5 років. Але тут є нюанс: більшість автомобілів стрімко втрачають вартість, і продати їх вигідно неможливо. Виходом стають моделі з високою ліквідністю, і, як виявилося, найкраще з цим справляються японські бренди.

Про це повідомило видання Express.

Топ-3 марок, які найкраще тримають ціну

Toyota (89,1% збереження вартості)

Надійність, довговічність і мінімальні витрати на обслуговування роблять Toyota беззмінним лідером вторинного ринку.

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Suzuki

Деякі моделі не лише не падають у ціні, а й дорожчають з часом. Ідеальний варіант для тих, хто розглядає авто як інвестицію.

Isuzu

Попри обмежений вибір моделей, кожен автомобіль цього бренду майже не втрачає в ціні.

Нагадаємо, в ЄС затвердили нові правила для водіїв.