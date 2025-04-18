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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Топ-10 економних японських авто 2025 року

Експерти назвали 10 найекономніших авто 2025 року. Лідером став — Toyota Yaris.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Найощадливіші авто 2025

Toyota Corolla

Одним з ключових критеріїв вибору автомобіля є паливна економічність. Експерти проаналізували японські моделі легкових автомобілів та склали рейтинг найефективніших за витратою палива та рівнем викидів CO₂.

Про це повідомило японське видання Carnext.

Лідером рейтингу став — Toyota Yaris з показником 36 км на літр палива. Ця модель не лише економна, але й одна з найчистіших: всього 64 г CO₂ на кілометр. Компактний двигун (1,49 л) ідеально підходить для міста.

На другому місці — Toyota Aqua (34,6 км/л), яка має такий же об’єм двигуна (1,49 л), але трохи вищі викиди — 67 г CO₂/км.

На третьому місті — Toyota Prius (32,6 км/л) хоча його двигун більший (1,8 л), він все одно випереджає багато конкурентів з показником 71 г CO₂/км.

Хто ще у топі?

  • Toyota Yaris Cross (30,8 км/л)

  • Honda Fit (30,2 км/л)

  • Toyota Corolla (30,2 км/л)

  • Toyota Corolla Sports (30,0 км/л)

  • Toyota Corolla Touring (29,5 км/л)

  • Toyota Sienta (28,8 км/л)

  • Nissan Note (28,4 км/л)

Нагадаємо, експерти розповіли, як не вбити машину під час «прикурювання».

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