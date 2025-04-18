E-кросовер Kia EV3 / © Autogeek

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Названо найкращий автомобіль 2025 року.

У рамках традиційного конкурсу на звання найкращого автомобіля року переможцем названо е-кросовер Kia EV3.

Дітище південнокорейського техногіганта обійшло моделі Х3 та Inster від німецького концерну BMW і земляків з Hyundai відповідно.

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Фінальний шорт-лист включав такі авто:

Фінальний шорт-лист

Основні критерії відбору — електрифікація, доступність, комфорт і затребуваність серед широкої публіки. У результаті всі претенденти виявилися кросоверами.

За підсумками голосування, перемогу здобув Kia EV3, який отримав визнання за технічні рішення і вартість.

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