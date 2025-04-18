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Названо найкращий автомобіль 2025 року
Дітище південнокорейського техногіганта обійшло моделі Х3 та Inster від німецького концерну BMW і земляків з Hyundai відповідно.
Названо найкращий автомобіль 2025 року.
У рамках традиційного конкурсу на звання найкращого автомобіля року переможцем названо е-кросовер Kia EV3.
Дітище південнокорейського техногіганта обійшло моделі Х3 та Inster від німецького концерну BMW і земляків з Hyundai відповідно.
Фінальний шорт-лист включав такі авто:
Основні критерії відбору — електрифікація, доступність, комфорт і затребуваність серед широкої публіки. У результаті всі претенденти виявилися кросоверами.
За підсумками голосування, перемогу здобув Kia EV3, який отримав визнання за технічні рішення і вартість.
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