E-кроссовер Kia EV3 / © Autogeek

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Назван лучший автомобиль 2025 года.

В рамках традиционного конкурса на звание лучшего автомобиля года победителем назван е-кроссовер Kia EV3.

Детище южнокорейского техногиганта обошло модели Х3 и Inster от немецкого концерна BMW и земляков из Hyundai соответственно.

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Финальный шорт-лист включал следующие автомобили:

Финальный шорт-лист

Основные критерии отбора — электрификация, доступность, комфорт и востребованность среди широкой публики. В результате все претенденты оказались кроссоверами.

По итогам голосования, победу одержал Kia EV3, получивший признание за технические решения и стоимость.

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