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Назван лучший автомобиль 2025 года
Детище южнокорейского техногиганта обошло модели Х3 и Inster от немецкого концерна BMW и земляков из Hyundai соответственно.
Назван лучший автомобиль 2025 года.
В рамках традиционного конкурса на звание лучшего автомобиля года победителем назван е-кроссовер Kia EV3.
Детище южнокорейского техногиганта обошло модели Х3 и Inster от немецкого концерна BMW и земляков из Hyundai соответственно.
Финальный шорт-лист включал следующие автомобили:
Основные критерии отбора — электрификация, доступность, комфорт и востребованность среди широкой публики. В результате все претенденты оказались кроссоверами.
По итогам голосования, победу одержал Kia EV3, получивший признание за технические решения и стоимость.
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