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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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В ЄС затвердили нові правила для водіїв: що відомо

ЄС впроваджує єдині цифрові водійські права та змінює правила для новачків і літніх водіїв.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
ЄС затвердили нові правила для водіїв

Правила для водіїв в ЄС / © Pexels

Європейський Союз затвердив оновлені правила щодо строку дії водійських прав, медичних оглядів та особливих вимог для водіїв старше 70 років. На відміну від початкових анонсів, остаточні норми виявилися м’якшими — зокрема, країни самостійно визначатимуть обов’язковість перевірок для водіїв старше 70 років.

Про це повідомило видання inPoland.

Одна з ключових змін — розширення ролі сімейних лікарів. Вони отримають право (а в окремих випадках — й обов’язок) повідомляти органи про стан здоров’я пацієнтів, які через хворобу або вік можуть загрожувати безпеці дорожнього руху.

Спочатку планувалося запровадити обов’язковий медогляд для водіїв 70+ кожні 5 років у всіх країнах ЄС, але після дискусій від цієї ідеї відмовилися. Тепер держави-члени самостійно вирішуватимуть, чи впроваджувати такі вимоги.

Реформа також передбачає:

  • Єдині цифрові водійські права — дійсні по всьому ЄС.

  • Довший випробувальний термін для новачків.

  • Отримання прав категорії B з 17 років — але їздити можна буде лише під наглядом досвідченого водія.

Нововведення мають бути ратифіковані країнами ЄС, що вважається формальністю. Польща, як і інші держави, має три роки на прийняття остаточного рішення.

Нагадаємо, водіїв попередили про ризики неправильного чищення ременя безпеки.

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