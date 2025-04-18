Макс Барських заговорив про зраду у стосунках і емоційно висловив свої почуття: "Правда, яка ріже"

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

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Український співак Макс Барських запрем'єрив другий сингл із майбутнього альбому. Нова композиція дістала назву "Someone New".

Якщо перший сингл "Stomach Butterflies" зачіпав тему енергії кохання, то другий трек — про те, що лишається після. Так, "Someone New" розкриває приховані сторони та бажання людської душі. А сам співак наголошує, що в рядках нової пісні кожен віднайде щось знайоме.

"Вона про той момент після розставання, коли емоції накривають хвилями: спочатку кохання, потім злість, розчарування, а далі — правда, яка ріже. Тебе зрадили. Ти довірив серце не тій людині. Але ця пісня — не про біль заради болю. Вона про прийняття. Про відпущення. Про рух далі. Я хочу, щоб слухачі бачили себе в цій історії. Бо ми всі це проходили", — розповідає співак про прем’єру.

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До слова, до пісні Someone New" також був випущений кліп. Персонаж, якого зіграв Барських у відеороботі, запозичений з фільму "Механічний апельсин" Стенлі Кубрика.

"Макс в цій історії — не герой і не антигерой, він — правда, яку ми часто боїмося побачити в собі", — пояснює Алан Бадоєв.

Робота над новим англомовним альбомом триває в режимі реального часу. Барських експериментує з продюсерами й музикантами з усього світу над музичним матеріалом, накопиченим за останні декілька років. Яким новий альбом буде у підсумку — загадка навіть для самого артиста.