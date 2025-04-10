Простий спосіб покращити врожай: як правильно використовувати попіл у саду

Попіл – це натуральне добриво, яке може покращити врожай, але не всі рослини його люблять / © pixabay.com

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Попіл – це натуральне добриво, яке утворюється після згоряння деревини, соломи, листя та вугілля. Він містить кальцій, калій, фосфор та інші мінеральні речовини, що сприяють росту та розвитку рослин.

Усі подробиці у матеріалі ТСН.ua.

Завдяки своєму складу попіл часто використовують у садівництві та городництві як альтернативу мінеральним добривам. Особливо цінною є зола з листяних дерев, оскільки вона містить більше корисних мікроелементів, ніж хвойна.

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Які рослини добре реагують на попіл

Попіл не містить хлору, тому його можна використовувати для підживлення рослин, чутливих до цього елемента. Добре реагують на золу такі культури, як:

Суниця

Малина

Смородина

Картопля

Гарбузові культури (гарбуз, кабачки)

Капуста

Буряк

Помідори

Огірки

Попіл допомагає підвищити врожайність, зміцнити кореневу систему та захистити рослини від шкідників.

Кому попіл може нашкодити

Деякі рослини не переносять підживлення попелом, оскільки він знижує кислотність ґрунту. До таких культур належать:

Азалії

Лохина

Горобина

Хвойні дерева

Гортензія

Жимолость

Ці рослини краще ростуть у кислих ґрунтах, тому використання попелу може погіршити їхній стан.

Як правильно зберігати попіл

Щоб попіл не втратив своїх властивостей, його слід зберігати у сухому місці. Найкраще підходять дерев’яні ящики з герметичною кришкою.

Важливо, не варто зберігати попіл у поліетиленових мішках, адже в них утворюється конденсат, який знижує якість добрива.

Як використовувати попіл для підживлення рослин

Попіл можна застосовувати у сухому вигляді або у вигляді розчину.

Сухе внесення: просто розсипати попіл навколо рослин або вносити у ґрунт під час перекопування.

Рідке підживлення: 1 склянку попелу розмішати у 10 л води. Отриманим розчином поливають рослини під корінь.

Попіл у боротьбі зі шкідниками

Попіл можна використовувати не тільки як добриво, а й для захисту від шкідників. Його розчин допомагає позбутися: дротяників, попелиць, хрестоцвітної блішки, нематоди, слимаків та равликів

Для цього рослини обприскують ввечері у тиху безвітряну погоду. Обробку можна проводити 2-3 рази на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим найкраще удобрювати часник, аби він ріс здоровим та давав добрий урожай.