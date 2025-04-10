Простой способ улучшить урожай: как правильно использовать пепел в саду

Зола – это натуральное удобрение, которое может улучшить урожай, но не все растения его любят / © pixabay.com

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Зола — это натуральное удобрение, которое образуется после сгорания древесины, соломы, листьев и угля. Он содержит кальций, калий, фосфор и другие минеральные вещества, способствующие росту и развитию растений.

Подробности в материале ТСН.ua.

Благодаря своему составу пепел часто используют в садоводстве и огородничестве как альтернативу минеральным удобрениям. Особенно ценна зола из лиственных деревьев, поскольку она содержит больше полезных микроэлементов, чем хвойная.

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Какие растения хорошо реагируют на пепел.

Зола не содержит хлора, поэтому его можно использовать для подкормки растений, чувствительных к этому элементу. Хорошо реагируют на золу такие культуры, как:

Земляника

Малина

Смородина

Картофель

Тыквенные культуры (тыква, кабачки)

Капуста

Свекла

Помидоры

Огурцы

Зола помогает повысить урожайность, укрепить корневую систему и защитить растения от вредителей.

Кому пепел может навредить

Некоторые растения не переносят подкормку золой, поскольку она снижает кислотность почвы. К таким культурам относятся:

Азалии

Голубика

Рябина

Хвойные деревья

Гортензия

Жимолость

Эти растения лучше растут в кислых почвах, поэтому использование золы может ухудшить их состояние.

Как правильно хранить пепел

Чтобы пепел не утратил свои свойства, его следует хранить в сухом месте. Лучше всего подходят деревянные ящики с герметичной крышкой.

Важно, не следует хранить пепел в полиэтиленовых мешках, ведь в них образуется конденсат, снижающий качество удобрения.

Как использовать пепел для подкормки растений

Золу можно применять в сухом виде или в виде раствора.

Сухое внесение: просто рассыпать пепел вокруг растений или вносить в почву во время перекапывания.

Жидкая подкормка: 1 стакан золы размешать в 10 л воды. Полученным раствором поливают растения под корень.

Пепел в борьбе с вредителями

Золу можно использовать не только как удобрение, но и для защиты от вредителей. Его раствор помогает избавиться: проволочников, тлей, крестоцветной блошки, нематоды, улиток и улиток.

Для этого растения опрыскивают вечером в тихую безветренную погоду. Обработку можно проводить 2-3 раза в месяц.

Напомним, ранее мы писали, чем лучше удобрять чеснок, чтобы он рос здоровым и давал хороший урожай.