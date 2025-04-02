Як пофарбувати яйця в каркаде 29 / 255

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Наближається світле свято Великодня, і одним із головних атрибутів цього дня є, звичайно ж, барвисті писанки. Існує безліч способів прикрасити яйця, але ми пропонуємо вам спробувати надзвичайно простий, але водночас ефектний метод, який подарує вашим великоднім яйцям неповторну чарівність — фарбування у відварі чаю каркаде.

Цей спосіб не потребує особливих навичок чи складних інгредієнтів, а результат неодмінно вас порадує. Навіть якщо ви ніколи раніше не фарбували яйця, з каркаде у вас все вийде чудово з першого разу!

Чай каркаде, відомий своїм насиченим рубіновим кольором та приємним кислуватим смаком, виявляється, є чудовим натуральним барвником. Він не лише безпечний, але й надає яєчній шкаралупі глибокого, багатогранного відтінку — від ніжно-рожевого до насиченого бордового, залежно від концентрації розчину та часу фарбування. Крім того, під час висихання на поверхні яєць можуть проступати цікаві розводи та кристалічні візерунки, що додає їм особливої унікальності.

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Як пофарбувати яйця в каркаде

Для фарбування вам знадобиться:

Одна упаковка сухого чаю каркаде (орієнтовно 80-100 грамів). Обирайте якісний чай, адже від цього залежить насиченість кольору.

700 мілілітрів чистої води.

Білі курячі яйця. Білий колір шкаралупи найкраще підкреслить красу відтінків каркаде.

Промийте білі яйця теплою водою, щоб видалити будь-які забруднення, пил або маркування. Це забезпечить рівномірне фарбування.

У невеликій каструлі або сотейнику залийте упаковку чаю каркаде водою. Доведіть суміш до кипіння.

Як фарбувати яйця в каркаде

Обережно перекладіть чисті білі яйця у киплячий розчин каркаде. Зменште вогонь до середнього і варіть яйця після повторного закипання рівно 10 хвилин. Цього часу достатньо, щоб яйця зварилися круто і почали набувати першого ніжного відтінку.

Після 10 хвилин варіння вимкніть вогонь. Акуратно перекладіть гарячі яйця з розчину на паперовий рушник, щоб вони охололи та висохли.

Для більш насичених кольорів, залиште яйця у гарячому розчині каркаде ще на 20-30 хвилин. Чим довше яйця перебуватимуть у чаї, тим інтенсивнішим буде їхній колір. Експериментуйте з часом, щоб отримати бажаний результат. Деякі джерела радять навіть залишати яйця в розчині на ніч у холодильнику для досягнення максимально глибокого кольору.

У міру того, як яйця будуть висихати, ви помітите, як колір стає більш насиченим, а на поверхні можуть проступати цікаві розводи та кристалічні візерунки, схожі на морозні візерунки на вікні. Це особливість фарбування каркаде.

Після повного висихання візьміть ватний диск, змочіть його невеликою кількістю рослинної олії (соняшникової, оливкової або іншої) і обережно протріть кожне яйце. Олія додасть шкаралупі красивого глянцевого блиску та підкреслить глибину кольору.