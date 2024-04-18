Пасха 2024: что нужно успеть посадить и посеять до праздника

Что посадить и посеять до 5 мая.
Пасха уже не за горами. По народным поверьям некоторые растения – кусты, овощи – нужно высадить еще до этого светлого праздника. Проверенные веками народные традиции свидетельствуют, что для того, чтобы растения успели адаптироваться на новом месте и порадовать хорошим урожаем, рекомендуется поспешить, чтобы высадить их уже сейчас, до 5 мая, когда украинцы будут праздновать Пасху.
Что нужно посадить до Пасхи
Если вы планируете высаживать кусты, не забудьте до праздника посадить:
- крыжовник,
- малину,
- красную смородину,
- черную смородину.
Для посадки лучше брать однолетние саженцы, не забывать их поливать и мульчировать.
Овощи и зелень, которые лучше посадить до праздника в апреле, это:
- горох,
- морковь,
- патиссоны,
- тыква,
- кабачки,
- зелень,
- салат,
- редис.
Эти растения будут хорошо развиваться, если их высадить в апреле.
Рассаду капусты также следует посадить в апреле. Речь идет о рассаде пекинской, брюссельской, цветной и белокочанной капусты.
Считается, что, если посадить капусту после Пасхи, она может плохо расти. При похолодании грядки с рассадой следует накрыть пленкой.
Не стоит рисковать также с посадкой картофеля после Пасхи.
Также не забывайте о цветах. В этот период советуют посадить:
- ирисы,
- пионы,
- хризантемы,
- бархатцы и ротики.
Конечно, за растениями требуется особый уход с соблюдением агротехнических требований.
Читайте также: