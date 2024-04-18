Пасха 2024: что нужно успеть посадить и посеять до праздника

Что посадить и посеять до 5 мая.

Пасха уже не за горами. По народным поверьям некоторые растения – кусты, овощи – нужно высадить еще до этого светлого праздника. Проверенные веками народные традиции свидетельствуют, что для того, чтобы растения успели адаптироваться на новом месте и порадовать хорошим урожаем, рекомендуется поспешить, чтобы высадить их уже сейчас, до 5 мая, когда украинцы будут праздновать Пасху.

Что нужно посадить до Пасхи

Если вы планируете высаживать кусты, не забудьте до праздника посадить:

крыжовник,

малину,

красную смородину,

черную смородину.

Для посадки лучше брать однолетние саженцы, не забывать их поливать и мульчировать.

Овощи и зелень, которые лучше посадить до праздника в апреле, это:

горох,

морковь,

патиссоны,

тыква,

кабачки,

зелень,

салат,

редис.

Эти растения будут хорошо развиваться, если их высадить в апреле.

Рассаду капусты также следует посадить в апреле. Речь идет о рассаде пекинской, брюссельской, цветной и белокочанной капусты.

Считается, что, если посадить капусту после Пасхи, она может плохо расти. При похолодании грядки с рассадой следует накрыть пленкой.

Не стоит рисковать также с посадкой картофеля после Пасхи.

Также не забывайте о цветах. В этот период советуют посадить:

ирисы,

пионы,

хризантемы,

бархатцы и ротики.

Конечно, за растениями требуется особый уход с соблюдением агротехнических требований.

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