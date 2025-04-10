В АР получили доказательства казни украинских военных в Пятихатках

Расстрел украинских военных. / © AP

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Украинские военнослужащие выбрались из-под завалов разрушенного дома в селе Пятихатки на юге Украины. Один из них поднял руки, сигнализируя о сдаче, и все четверо легли лицом к земле на весеннюю траву под прицелом российских автоматов.

Эту сцену зафиксировали два дрона – украинский и российский. Associated Press получила обе видеозаписи, демонстрирующие противоположные версии дальнейших событий.

На видео из украинского беспилотника, переданном европейскими военными чиновниками, видно, как вооруженные российские солдаты стреляют в спины четырех украинских бойцов. Один из выстрелов был настолько мощным, что в результате удара одному из пленных оторвало голову.

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"Среди всех задокументированных казней с конца 2023 года это один из самых жестоких случаев", - отметил Ролло Коллинз из Центра информационной устойчивости (CIR), лондонской организации, специализирующейся на визуальных расследованиях. По его словам, это не боевое убийство, а незаконная казнь.

Другое видео, снятое российским дроном и распространённое в прокремлевских соцсетях, обрывается в момент, когда украинцы лежат на земле живыми. Один из российских военкоров написал: "В результате действий наших ребят противник решил не быть убитым и сдался".

Таким образом, две видеозаписи представляют совершенно разные версии: на одном пленнике выживают, на другом — погибают.

Этот инцидент вызывает озабоченность на фоне роста количества задокументированных потенциальных военных преступлений. У многих украинцев усиливаются опасения, что изменение позиции администрации президента Дональда Трампа по поводу войны может усложнить установление исторической правды о российском вторжении в 2022 году, а также поднять усилия по привлечению виновных к ответственности.

Инцидент в Пятихатках, по словам европейских официальных лиц, произошел 13 марта — в тот же день, когда делегация США прибыла в Россию на переговоры с Владимиром Путиным по прекращению огня.

Президент Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение может предусматривать уступки со стороны Украины, включая передачу части территорий. Его администрация уже прекратила поддержку Украины, включая помощь в расследовании военных преступлений, и начала возобновление контактов с Кремлем — несмотря на то, что многие украинские прокуроры и жертвы хотят видеть Путина перед судом.

"Какой бы ни была форма мирного соглашения, Украина не готова простить все, что было совершено на нашей земле", - подчеркнул в интервью AP Юрий Билоусов, руководитель управления по военным преступлениям Генеральной прокуратуры Украины. "В какой форме будет реализована ответственность - еще неизвестно".

Системная практика казней пленных — исключение?

Кремль отрицает, что имеет политику уничтожения пленных. Но, по данным украинских прокуроров, правозащитных организаций и аналитиков открытых источников, произошедшее в Пятихатках не является единичным случаем.

По информации украинской Генпрокуратуры, по меньшей мере 245 украинских военнопленных были убиты российскими военными с начала полномасштабного вторжения. Правоохранители считают, что такие действия – часть умышленной стратегии, поддержанной на самом высоком государственном уровне в России.

"Это не инициатива отдельных командиров", - заявил Билоусов. - "Это политика, которую поддерживает высшее руководство Российской Федерации".

В ответ на запрос AP относительно обращения России с пленными украинскими военными, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживается международного гуманитарного права и не поддерживает казней пленных.

"Это не государственная политика России", - сказал Песков и повторил официальную версию Кремля о том, что зверства, совершенные в Буче, были инсценированы.

Ранее появилось видео из украинского беспилотника, переданного европейскими военными чиновниками, видно, как вооруженные российские солдаты стреляют в спины четырех украинских бойцов.