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- Шоу-бізнес
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Дуже яскрава: Александра Даддаріо відвідала захід у довгій червоній сукні
Голлівудська зірка одягла сукню від бухарестського бренду.
Александра Даддаріо відома багатьом за роллю у першому сезоні серіалу «Білий лотос», вийшла у світ у Нью-Йорку. Вона відвідала захід AMC Networks Upfront і позувала для фото у яскравій довгій сукні.
Її сукня була від бренду V: PM Atelier і виконана в червоному кольорі. У неї були довгі рукави та незвичайні складки на спідниці.
Носила сукню Александра у поєднанні з чорними босоніжками, сережками з камінням, а також одягла на зап’ястя годинник.
Її волосся зібране в низький хвіст, а на обличчі зірка зробила макіяж із червоною помадою на губах. З цією сукнею такий макіяж мав особливо красивий вигляд.
Також на цьому заході в Нью-Йорку з’явилася акторка Гіларі Бертон, яку багато хто знає за серіалом One Tree Hill, який в Україні транслювався під назвою «Школа виживання».