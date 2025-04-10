ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Дуже яскрава: Александра Даддаріо відвідала захід у довгій червоній сукні

Голлівудська зірка одягла сукню від бухарестського бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Александра Даддаріо

Александра Даддаріо / © Associated Press

Александра Даддаріо відома багатьом за роллю у першому сезоні серіалу «Білий лотос», вийшла у світ у Нью-Йорку. Вона відвідала захід AMC Networks Upfront і позувала для фото у яскравій довгій сукні.

Її сукня була від бренду V: PM Atelier і виконана в червоному кольорі. У неї були довгі рукави та незвичайні складки на спідниці.

Александра Даддаріо / © Associated Press

Александра Даддаріо / © Associated Press

Носила сукню Александра у поєднанні з чорними босоніжками, сережками з камінням, а також одягла на зап’ястя годинник.

Її волосся зібране в низький хвіст, а на обличчі зірка зробила макіяж із червоною помадою на губах. З цією сукнею такий макіяж мав особливо красивий вигляд.

Александра Даддаріо / © Associated Press

Александра Даддаріо / © Associated Press

Також на цьому заході в Нью-Йорку з’явилася акторка Гіларі Бертон, яку багато хто знає за серіалом One Tree Hill, який в Україні транслювався під назвою «Школа виживання».

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie