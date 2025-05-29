Чи є гріхом "здавати" родичів до ТЦК: священник ПЦУ відповів

Олексій Філюк

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Священник ПЦУ з Тернопільщини Олексій Філюк заявив, що «здати» тестя у ТЦК не є гріхом.

Про це одіозний священнослужитель розповів у соцмережах.

На його думку, «гріха не буде», якщо про поганого тестя розповісти військкомату.

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«Ну якщо вже дуже «врєдний» і не має протипоказань по здоров’ю, міцний, здоровий, а робить збитки вдома, пиячить, мучить тещу, мучить дітей, то не буде гріхом здати його в ТЦК. Я так вважаю. Якщо немає маленьких дітей під опікою, не інвалід, то можна… Якщо робить вдома шкоди, то можна… Все ж таки Україну треба захищати», — заявив Філюк.

За його словами, якщо людина завдає шкоди оточенню, «то треба якось її врозумити». «В тюрму садити не треба, у підвал не треба, а в ТЦК — нормально», — підсумував блогер.

Нагадаємо, що Олексій Філюк — священник-блогер Тернопільської єпархії ПЦУ. Він спілкується з паствою у соцмережах: він є на Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Філюк публікує короткі відео, в яких відповідає на запитання підписників — інколи доволі курйозні і смішні.

Раніше Олексій Філюк відповів, чи є кремація гріхом.

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