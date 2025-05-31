У ЗСУ перевіряють роботу ТЦК: кого покарали

ТЦК / © ТСН.ua

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З травня Командування Сухопутних військ ЗСУ запровадило практику регулярної публічної звітності про діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Цей крок — відповідь на інформаційні атаки та недовіру, яку поширює російська пропаганда.

Про це вони повідомили в Telegram-каналі.

Вперше оприлюднено результати перевірок за травень, які охоплюють діяльність ТЦК у всіх оперативних командуваннях: «Північ», «Південь», «Захід» та «Схід». Усього було зафіксовано 263 повідомлення про можливі порушення, з яких лише 11% підтвердилися.

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«У травні 89% інцидентів — це фейки, перебільшення, маніпуляції або навмисні вкиди в межах ворожих ІПСО», — зазначають у командуванні. Реальними виявилися лише 30 випадків, унаслідок чого:

4 осіб відсторонено від обов’язків;

2 звільнено з посад;

11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

триває 27 службових розслідувань.

Варто зазначити, що за окремими випадками може проводитись кілька перевірок одночасно.

Командування наголосило на важливості суворого дотримання Закону всіма посадовцями ТЦК.

Нагадаємо, за інформацією ОК «Північ», протягом травня зафіксували інформації про 68 інцидентів за участю військових ТЦК та СП. Більшість повідомлень мають маніпулятивний характер.

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В ОК заявили, що контроль за діями військовослужбовців ТЦК триває безперервно, а інформація про можливі порушення ретельно перевіряється.