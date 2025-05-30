Массовое нападение на ТЦК в Каменце-Подольском: Сырский отреагировал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести расследование нападения на военных ТЦК и СП в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ.

«С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование», — говорится в заявлении.

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В ВСП добавили, что правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие в проведении досудебного расследования уголовного преступления.

«Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы защитить украинский народ от российского агрессора. В условиях полномасштабной войны это невозможно без консолидации всего общества, народной поддержки нашей армии и уважения к военнослужащим», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилось видео и заявление Хмельницкого областного ТЦК и СП о том, что 29 мая в Каменце-Подольском произошла массовая стычка между 100 людьми и работниками военкомата. Было повреждено авто группы оповещения. По данным ВРП, во время инцидента травмировались военные и гражданские.

К слову, накануне также в Черкассах произошла массовая стычка между гражданскими мужчинами и женщинами и работниками ТЦК. После этого полиция сообщила, что задержала трех мужчин и женщину, причастных к нападению на военнослужащих военкомата.

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