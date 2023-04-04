Суд над Трампом: експрезидент США зробив заяву щодо своєї невинуватості

Експрезидент США Дональд Трамп у суді Нью-Йорка не визнав себе винним за усіма 34 пунктами обвинувачення.

Про це пише CBS News.

Колишній президент Дональд Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами обвинувального висновку.

Наразі триває судовий розгляд у суді Мангеттена. Американські журналісти зазначають, що Трамп не зробив жодних заяв перед початком засідання, хоча ЗМІ очікували почути від нього реакцію. Це пов'язують із тим, що комунікаційники колишнього лідера США ще не узгодили позицію щодо події.

Фото: Associated Press

Також перед приміщенням починають збиратися як прихильники, так і опоненти одіозного експрезидента.

Нагадаємо, 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп був заарештований після того, як він прибув до офісу окружного прокурора Мангеттена. Там політик перебував під вартою поліції. Наручники на Трампа не одягали.

Трампа підозрюють у тому, що він зі свого виборчого фонду таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз 130 тис. дол. за мовчання про їхній роман. За це йому загрожує до 4-х років позбавлення волі.

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