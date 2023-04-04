У Зеленського закликали не ігнорувати тривоги: де виють сирени

Перебувайте в укриттях або використовуйте правило двох стін.

У трьох областях України ввечері 4 квітня оголошена повітряна тривога, яку в Офісі президента закликали не ігнорувати.

Про це в Мережі написав керівник ОП Андрій Єрмак.

"Не ігноруйте тривоги там, де вони є", – йдеться в короткій заяві.

На цей момент сирени тривоги лунають у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, в ОК "Південь" звернули увагу, що останніми днями зросла активність росіян у повітрі, що може бути пов’язаним із пошуком ворогом нової тактики.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.