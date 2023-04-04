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У Зеленського закликали не ігнорувати тривоги: де виють сирени

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2028
Час на прочитання
1 хв
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У Зеленського закликали не ігнорувати тривоги: де виють сирени

В деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях або використовуйте правило двох стін.

У трьох областях України ввечері 4 квітня оголошена повітряна тривога, яку в Офісі президента закликали не ігнорувати.

Про це в Мережі написав керівник ОП Андрій Єрмак.

"Не ігноруйте тривоги там, де вони є", – йдеться в короткій заяві.

На цей момент сирени тривоги лунають у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Нагадаємо, в ОК "Південь" звернули увагу, що останніми днями зросла активність росіян у повітрі, що може бути пов’язаним із пошуком ворогом нової тактики.

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Дата публікації
Перегляди
2028
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