У Пентагоні розповіли, коли українські військові почнуть навчання на танках Abrams

Наразі в Пентагоні працюють над закупівлею всього необхідного обладнання.

Українські військові почнуть навчання на американських танках M1-A1 Abrams "відносно скоро".

Про це повідомив високопоставлений представник оборонного відомства США, інформує CNN.

Він зазначив, що наразі в Пентагоні працюють над закупівлею всього необхідного обладнання.

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"Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми поки не розпочинали навчання, але я очікую, що це станеться відносно скоро", - зауважив представник американського відомства.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України інструктори зі США вже підготували понад сім тисяч військових з України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснив, у чому різниця німецьких Leopard 2 та радянських танків. Зокрема, російські зразки навряд чи витримають прямий удар.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна може скористатися значним виснаженням російської армії та постачанням західної зброї для того, щоб провести успішний контрнаступ навесні цього року.

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