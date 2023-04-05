Мужчина проплыл более 11 км в наручниках: зачем он это сделал

Египетский пловец побил мировой рекорд, проплыв 7,24 мили (11,65 км) в наручниках.

31-летний Шехаб Аллам проверил свои навыки в открытых водах Персидского залива и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом пишет upi.com.

Аллам побил предыдущий рекорд в 5,35 мили (8,6 км), установленный американским пловцом Бенджамином Кацманом в 2021 году.

Рекордный заплыв занял у Аллама около шести часов.

"Во время тренировок я привлекал к себе интересные взгляды, когда на мне были наручники. Чтобы не привлекать слишком много внимания, я предпочитаю плавать в более тихих местах, как правило, у ограничительной линии пляжей, хотя некоторые взгляды все же попадаются мне на глаза", – прокомментировал он.

Фото: upi.com

Аллам сказал, что когда-нибудь он сможет побить свой собственный рекорд, потому что он все еще совершенствует технику, которую он называет "тяга двумя руками и модифицированный боковой удар".

"То, что я нахожусь в элите рекордсменов, дает мне ощущение того, что я супергерой, и это побуждает меня сохранять свою позицию в рекордах как можно дольше", — признался пловец.

Напомним, женщина создала самый широкий парик в мире и нарвалась на критику. Дени Рейнольдс сделала искусственную прическу шириной 2,4 м и 15 см.

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