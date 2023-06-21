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На Сонці стався великий спалах – яка небезпека для Землі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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3117
Час на прочитання
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На Сонці стався великий спалах – яка небезпека для Землі

На Сонці стався великий спалах. / Фото: pixabay.com

На Сонці зафіксували спалах з викидом корональної маси.

У вівторок, 20 червня, на Сонці стався великий спалах, який тривав близько 44 хвилин. Випромінювання від нього потрапить на Землю.   

Про це повідомляє The Watchers.

Після спалаху науковці зафіксували радіовипромінювання типу II з оціночною швидкістю 1027 км/год. Викиди типу II відбуваються у зв'язку з виверженнями на Сонці і зазвичай вказують на викид корональної маси.

Також було зафіксовано радіовипромінювання типу IV, що передбачає сильний корональний викид і бурю сонячної радіації.

Пік удару припаде на Північну і Центральну Америку, а також деякі частини Південної Америки. Європа також відчує вплив, хоч і не такий сильний.

Спалах може спричинити перешкоди для чутливих приймачів, включно з радарами, GPS і супутниковим зв’язком.

Нагадаємо, льодовики Гімалаїв можуть розтанути – вчені заявили про небезпеку для мільйонів людей.

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Дата публікації
Перегляди
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