Замах на казахського журналіста у Києві: в Астані жорстко відповіли Україні

Україна оголосила підозрюваних у замаху на вбивство Айдоса Садикова у міжнародний розшук.

Голова сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що країна не буде видавати Україні чоловіків, яких підозрюють у замаху на вбивство казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова.

Про це повідомила казахська служба "Радіо Свобода".

"Це не щодо цієї ситуації, а в цілому принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", — жорстко заявив посадовець.

Політик додав, що генеральна прокуратура Казахстану приєдналася до розслідування та підтримує зв'язок з українськими колегами.

Ашимбаєв також відкинув звинувачення у причетності влади Казахстану до замаху на Садикова. За його словами, подібні заяви є лише "провокаціями та інсинуаціями".

У вівторок, 25 червня, Офіс генпрокурора України повідомив, що розпочинає екстрадиційну процедуру щодо підозрюваних у замаху на вбивство журналіста.

"Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині. Вони покинули територію України у день вчинення злочину", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підозрюваних оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, Українські правоохоронці встановили виконавців замаху на опозиційного журналіста з Казахстану Айдоса Садикова. Ними виявились двоє земляків постраждалого.

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