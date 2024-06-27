Замах на казахського журналіста у Києві: в Астані жорстко відповіли Україні

Україна оголосила підозрюваних у замаху на вбивство Айдоса Садикова у міжнародний розшук.
Голова сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що країна не буде видавати Україні чоловіків, яких підозрюють у замаху на вбивство казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова.
Про це повідомила казахська служба "Радіо Свобода".
"Це не щодо цієї ситуації, а в цілому принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", — жорстко заявив посадовець.
Політик додав, що генеральна прокуратура Казахстану приєдналася до розслідування та підтримує зв'язок з українськими колегами.
Ашимбаєв також відкинув звинувачення у причетності влади Казахстану до замаху на Садикова. За його словами, подібні заяви є лише "провокаціями та інсинуаціями".
У вівторок, 25 червня, Офіс генпрокурора України повідомив, що розпочинає екстрадиційну процедуру щодо підозрюваних у замаху на вбивство журналіста.
"Офіс Генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині. Вони покинули територію України у день вчинення злочину", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підозрюваних оголошено в міжнародний розшук.
Нагадаємо, Українські правоохоронці встановили виконавців замаху на опозиційного журналіста з Казахстану Айдоса Садикова. Ними виявились двоє земляків постраждалого.
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