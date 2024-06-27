Російські пропагандисти “відкритим текстом” кажуть, що так звана “СВО” повністю провалилася.

У російських пропагандистів істерика через провали армії РФ на фронті. Вже навіть лояльні до Кремля ЗМІ кажуть, що так звана “СВО” провалилася.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Денис Казанський.

За його словами, російські пропагандисти “відкритим текстом” кажуть, що так звана “СВО” повністю провалилася.

“Ми провалилися у всьому. Немає ні зв'язку, ні безпілотників, ні розвідки, ні обмундирування, ні транспорту. Висадили в Гостомелі десант, а його покосили”, - розповідають пропагандисти.

Нагадаємо, що Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії.

Росіяни намагається прорвати фронт! ЗСУ постійно зупиняють ворожі штурми!

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