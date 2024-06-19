Замах на журналіста Садикова в Києві: деталі злочину, в якому стані потерпілий і хто міг його "замовити"

В Києві посеред білого дня 18 червня було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Нападник вистрелив лише раз і поцілив у голову потерпілого. Зараз журналіст перебуває в лікарні. Його дружина Наталія розповіла подробиці замаху та вказала на можливого замовника.

Усе про замах на Садикова, що відомо про журналіста, хто міг замовити його вбивство – читайте на ТСН.ua.

Як стався замах на Садикова

Спершу київська поліція повідомила про стрілянину, яка сталася 18 червня на вул. Віктора Ярмоли у Шевченківському районі столиці. Прибувши на місце, правоохоронці попередньо з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебували чоловік із дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка не зазнала поранень.

Невдовзі ЗМІ повідомили, що стріляли у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Це підтвердила його дружина Наталія Садикова.

"Сьогодні у Києві, біля власного будинку, був скоєний замах на Айдоса Садикова", – написала в Мережі дружина журналіста.

"Кілер стріляв у машину, що рухається, відразу видно – професіонал. Один раз вистрілив і влучив у голову", – розповіла Наталія виданню "Фокус".

Вона уточнила, що в момент пострілу перебувала на пасажирському сидінні. Айдос не помітив кілера, адже всю увагу він зосередив на дорозі.

Пораненого Айдоса доправили до лікарні у важкому стані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Києві кілер стріляв у відомого журналіста на очах у дружини! Авто, в якому сидів Айдос Садиков із дружиною в момент замаху / Фото: Поліція Києва / Facebook

Прокуратура відкрила справу за фактом замаху на журналіста

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 54-річного журналіста, громадянина Казахстану.

У прокуратурі вказали, що за попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до авто, в якому перебував потерпілий із дружиною, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи нападника.

Як поінформували у прокуратурі, потерпілий разом з дружиною – також журналісткою – живуть в Україні від 2014 року та мають статус біженців.

Двір у Києві, де скоєно замах на Айдоса Садикова / Фото: Офіс генерального прокурора

Хто такий Айдос Садиков – що відомо про журналіста

Айдос Садиков – казахський журналіст, керівник опозиційного Інтернет-медіа БАСЕ. На батьківщині журналіст був відомими опозиціонером і критикував казахську владу. Зокрема, цю критику Садиков висловлює на своєму YouTube-каналі.

Садиков уже 10 років живе в Україні разом з сім’єю – вони мають статус біженців. Зараз подружжя виховує трьох дітей. З Казахстану журналіст виїхав 2014 року, рятуючись від переслідувань. Зокрема, йдеться про відкриття провадження щодо Наталії Садикової за заявою ексдепутата казахського парламенту Марала Ітегулова. Політик називав "брехливим" матеріал про себе в опозиційній газеті, який, за його твердженням, написала Наталія під псевдонімом.

Айдос Садиков з дружиною Наталією та дітьми / Фото: Facebook-сторінка Наталії Садикової

Ще живучи у Казахстані, журналіст виступав проти тодішнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. В Актюбинській області Садиков очолював місцеву філію Загальнонаціональної соціал-демократичної партії "Азат", опозиційної до Назарбаєва. Пізніше був одним із співзасновників громадського руху "Гаста".

2010 року Садиков брав участь у акції протесту за відставку Назарбаєва, звільнення політв'язнів і проти продажу землі, яка формально не була санкціонована владою. Тоді проти журналіста порушили низку кримінальних справ: звинувачували в поширенні фальшивих грошей, участі в бійці, у спротиві поліції. Айдос близько місяця провів на примусовій психіатричній експертизі. Того ж року був засуджений до двох років ув’язнення за звинуваченням у хуліганстві. Сам Садиков називав справу сфабрикованою та пов'язаною зі своєю політичною діяльністю.

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Садиков також підтримував протести у Казахстані в січні 2022 року. Тоді для придушення протестів до країни були введені війська ОДКБ.

У жовтні 2023 року Айдоса та Наталію оголосили в розшук у Казахстані за начебто "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі", зокрема також як авторів YouTube-каналу БАСЕ.

Айдоса та Наталію Садиковиї 2023 року оголосили в розшук у Казахстані / Фото: Facebook-сторінка Наталії Садикової

Садиков останнім часом критикував Токаєва

YouTube-канал БАСЕ продовжив роботу і має понад мільйон підписників. Останннє відео вийшло за декілька годин до нападу на Садикова. У ролику був розкритикований президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв – він був названий "маріонеткою російського впливу", яким керують російські агенти.

Подружжя журналістів публікувало відеоролики про те, як Токаєв прикриває злочини потрібних людей, продає державну землю та дозволяє російським військовим проводити навчання на території Казахстану, після чого ті вирушають убивати українців.

В якому стані Садиков зараз і хто міг замовити замах

Ввечері 18 червня Наталія Садикова опублікувала ще один допис про замах на свого чоловіка:

"У Айдоса стріляли у центрі української столиці. Нахабно, цинічно, серед білого дня, на очах у свідків. Це сталося, коли Айдос за кермом заїжджав у двір нашого будинку. Я сиділа поряд, на пасажирському сидінні. Зараз Айдоса прооперували, він у реанімації у тяжкому стані. Моліться, прошу, щоб він вижив".

Наталія переконана, що замовником замаху на її чоловіка був сам Токаєв.

"Мій коханий чоловік – чесний, справедливий та принциповий, завжди захищав інтереси казахів. Я впевнена, що замовник цього замаху – президент Казахстану Токаєв", – вказала в заяві журналістка.

Айдос та Наталія Садикови / Фото: Facebook

В коментарі виданню "Фокус" вона звернула увагу, що під керівництвом Садикова за останні роки відбувалися практично всі великі страйки на заході Казахстану.

"Люди домагалися своїх вимог, їм піднімали зарплату і покращували умови праці. Влада знала, що він не буде з ними домовлятися, тому вирішила його прибрати", – вважає Наталія.

Для замаху найняли кілера?

Тож є версія, що це був замах через професійну діяльність. Як припустила Садикова, замах готувався не один місяць, а кілер може бути громадянином України.

"Наскільки я знаю, зараз не громадянам України складно в'їхати в країну. Сподіваюся, що саме воєнний стан допоможе поліції працювати", – сказала Наталя виданню "Фокус".

Як на замах на Садикова відреагував президент Казахстану

Коментуючи замах на Садикова, Токаєв заявив, що офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування нападу.

Президент Казахстану також стверджував, що в країні взято курс на зміцнення верховенства закону, тому "всі розбіжності слід вирішувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм".

"Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався 18 червня в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова. Мною доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів скерувати офіційні запити щодо цього серйозного інциденту", – заявив Токаєв.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токкаєв / Фото: Associated Press

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