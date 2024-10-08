WP: Трамп під час пандемії таємно надсилав Путіну "дефіцитні" тести на COVID-19

У The Washington Post розповіли про секретні контакти Трампа з Путіним.

У 2020 році під час пандемії коронавірусу експрезидент США Дональд Трамп таємно надсилав російському диктаторові Володимиру Путіну "дефіцитні" тести на COVID-19 для особистого використання.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на книгу Боба Вудворда "Війна".

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Як йдеться у книзі, Путін нібито застерігав Трампа від розголошення.

"Путін, нажаханий вірусом, прийняв посилку, але попередив Трампа, щоби той не розголошував інформацію про відправку дефіцитного медичного обладнання до Москви", – цитує WP слова книги.

Зазначається, що Путін нібито сказав Трампу: "Я не хочу, щоб ти говорив комусь про це, бо люди злитимуться на тебе, а не на мене".

За інформацією автора, за чотири роки після цієї історії відносини між Трампом та Путіним збереглися. Неназваний помічник Трампа, якого автор цитує у книзі, зазначив, що Трамп, ймовірно, розмовляв з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

Автор стверджує, що на початку 2024 року Трамп наказував своєму помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з Путіним.

Вудворд, який веде хроніку успіхів і невдач президентів США протягом 50 років, зробив висновок, що Трамп не придатний для роботи на посаді президента, зазначають у WP.

Водночас, автор вважає, що нинішній президент Джо Байден і його команда, незважаючи на помилки, демонстрували "стійке та цілеспрямоване лідерство".

Що відповіли у команді Трампа

Речник передвиборної кампанії Дональда Трампа Стівен Чунг спростував твердження Вудворта, і запевнив, що "жодна із цих вигаданих історій не відповідає дійсності".

Раніше видання The New York Times повідомляло, що під час першої офіційної зустрічі Путін налаштовував Трампа проти України.

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