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Зеленський зробив заяву про ескалацію війни

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Зеленський зробив заяву про ескалацію війни

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Президент наголошує: на ескалацію першою пішла Москва.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що солдати з Північної Кореї, яких відправили до України, - це ескалація війни.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю представникам засобів масової інформації країн Північної Європи.

Зеленський провів паралелі із забороною Заходу на удари далекобійною зброєю про важливих цілях на території Російської Федерації. Президента обурює той факт, що нібито дозвіл на удари може стати ескалацією війни. Втім, Москва вже пішла на цю ескалацію, наголосив президент.

"Коли ми порушуємо питання про далекобійну зброю, деякі країни кажуть, що це перехід "червоних ліній": "Якщо ми даємо вам дозвіл, Росія піде на ескалацію". Але північнокорейські солдати - це і є ескалація. Чи не з нашого боку, а з боку РФ. Виходить, що ми можемо захищати нашу країну лише тоді, коли вони руйнують наші землі та вбивають наших дітей? Виходить, лише у цей момент ми маємо право щось робити? Це не тільки щодо Північної Кореї, це щодо всього", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, у Кремлі цинічно описали "мирну ініціативу" диктатора Володимира Путіна щодо України. Зокрема, у ній йдеться про те, що "Україна має залишити усі російські території".

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