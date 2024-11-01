Астрологічний прогноз на 1 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: необхідно завершувати розпочаті раніше справи та підбивати підсумки, запам'ятовуючи водночас, що призвело нас до перемоги, а що – до провалу. Плани на майбутнє краще не складати – вони виявляться невдалими.

Символ дня: Золотий лебідь.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір: каштановий.

Щасливе каміння дня: турмалін, білий корал.

За яку частину тіла відповідає: гіпофіз.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, нетривалі і не несуть серйозних наслідків, але це не означає, що їхні симптоми можна ігнорувати.

Харчування дня: м'ясо цього дня може викликати алергічну реакцію, тому його потрібно замінити на легкі каші та овочі – як свіжі, так і тішені.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Магія та містика дня: можна робити обереги, що захищають дім як від стихійного лиха, так і від злих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються тільки в тому випадку, якщо будуть радісними та щасливими.

Табу дня: небажано одружуватися.

Цитата дня: «Краса повинна допомагати нам знайти гармонію, любов і сенс у цьому божевільному світі» (Моніка Белуччі).

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